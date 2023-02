Der neue Obi-Chef hat dem Händler einen umfassenden Umbau verordnet. Mit Digitalisierung will er junge Kunden erreichen – aber auch den klassischen Baumarkt retten.

Der Obi-Chef ist überzeugt, dass die wirtschaftliche Krise für Baumärkte auch Chancen bietet. (Foto: Obi) Sebastian Gundel

Köln Obi hat den Rückzug aus Russland schon im selben Jahr komplett durch Wachstum in anderen Regionen kompensiert. „Insgesamt lag der Umsatz von Obi bei 8,7 Milliarden Euro in 2022 und damit stabil zum Vorjahr – trotz unseres konsequenten und schnellen Ausstiegs aus dem Russlandgeschäft“, sagte Obi-Chef Sebastian Gundel im Handelsblatt-Interview.

Obi hatte seine 27 Baumärkte in Russland schon kurz nach Beginn des Ukrainekriegs Mitte März 2022 geschlossen und im April an einen russischen Investor verschenkt, um den Rückzug zu beschleunigen. Das Geschäft in Russland hatte zuletzt knapp fünf Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen.

