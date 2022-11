Öffentlicher Nah- und Regionalverkehr Was bisher zum 49-Euro-Ticket bekannt ist

S-Bahn in München

Das 49-Euro-Ticket solle „schnellstmöglich“ kommen, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag.

Düsseldorf Für einen Monatspreis von neun Euro war es möglich, im Juni, Juli und August deutschlandweit Bus und Bahn zufahren. Es war die bislang größte Rabattaktion in der Geschichte des deutschen Nahverkehrs – und bei den Kunden ein voller Erfolg. Insgesamt seien 52 Millionen Exemplare des Neun-Euro-Tickets verkauft worden, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Ende August mit.

Seit Mitte Oktober steht fest: Es wird einen dauerhaften Nachfolger geben – der aber mehr als das Fünffache des Erfolgstickets vom Sommer 2022 kosten wird: 49 Euro pro Monat sollen Kunden für das neue bundesweite Nahverkehrsticket bezahlen. Diesen Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das 49-Euro-Ticket final beschließen. Dabei soll es zu einer Einigung in der Frage der Finanzierung, die lange unklar war, kommen.

Laut einer Beschlussvorlage soll das 49-Euro-Ticket ein „digitales, deutschlandweit gültiges Deutschlandticket“ werden. Aber: Ab wann soll der neue günstige ÖPVN-Fahrschein gelten? Wer finanziert den Nachfolger des Neun-Euro-Tickets? Und was – abseits vom Preis – unterscheidet ihn vom Neun-Euro-Ticket? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ab wann gibt es das 49-Euro-Ticket?

Das 49-Euro-Ticket soll mit dem 1. Januar 2023 eingeführt werden – so lautet die Zielsetzung des Bundesverkehrsministeriums und der Ministerpräsidentenkonferenz. „Das wäre ein idealer Zeitpunkt“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Das Ticket solle „schnellstmöglich“ kommen.

Ob sich die Pläne für das neue Ticket wirklich so schnell umsetzen lassen, hängt aber davon ab, wie schnell die noch ausstehenden Detailfragen rund um das neue Ticket geklärt werden. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrman (Grüne) sagte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass er einen „Start im März oder April“ für „eher realistisch“ halte.

Wo gibt es das 49-Euro-Ticket zu kaufen?

Das 49-Euro-Ticket soll digital zu kaufen sein, laut aktuellen Plänen aber auch als Plastikkarte zur Verfügung stehen. Wo genau es erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass die Verkaufsstellen ähnlich sein werden wie noch beim Neun-Euro-Ticket.

Dieses war im Juni, Juli und August wahlweise online auf der Webseite der Deutschen Bahn, in der App der Deutschen Bahn, in den Apps und Onlineplattformen der regionalen Verkehrsbetriebe oder als physisches Ticket an den Verkaufsstationen der Deutschen Bahn und der regionalen Verkehrsbetriebe erhältlich.

Wie sieht der Geltungsbereich des 49-Euro-Tickets aus?

Wie das Neun-Euro-Ticket im vergangenen Sommer soll auch das 49-Euro-Ticket Bus- und Bahnfahren in ganz Deutschland ermöglichen. Das gilt allerdings ausschließlich für den Nahverkehr. Fernverkehrszüge wie ICE, IC oder EC werden nicht im Ticket enthalten sein.

Kostet das 49-Euro-Ticket für alle das Gleiche?

Das 49-Euro-Ticket wird ein einheitliches Ticket für alle Kunden sein. Vergünstigungen etwa für Studierende, Auszubildende und sonstige Personen mit geringerem Einkommen tauchen in den bisher bekannten Plänen nicht auf.

Allerdings hat etwa Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) bereits angekündigt, ein differenziertes Modell für die Bundeshauptstadt einzuführen. Sie wolle „ein Konzept erarbeiten, wie wir in Berlin das 49-Euro-Ticket nutzen, um sozial gestaffelte Angebote einzuführen, die dann auch bundesweit gelten“, sagte Jarasch. So werde aus dem Nahverkehrsticket „für alle ein echtes ökosoziales Produkt“. Wie genau ein solches Staffelungskonzept aussehen könnte, ließ die Politikerin offen. Aktuell gibt es in Berlin ein 29-Euro-Ticket bis mindestens Ende März 2023 und ab Jahreswechsel ein Sozialticket für neun Euro.

Im Gegensatz zum Erfolgsmodell des vergangenen Sommers soll dem neuen bundesweiten Nahverkehrsticket ein Abo-Modell zugrunde liegen.





Was unterscheidet das 49-Euro-Ticket vom Neun-Euro-Ticket – neben dem Preis?

Ein entscheidender Unterschied zum Neun-Euro-Ticket ist der, dass es sich beim 49-Euro-Ticket nicht um ein monatlich zu kaufendes Einzelticket handeln wird. Stattdessen soll das Ticket als Abonnement verfügbar sein. Das 49-Euro-Abo soll jedoch monatlich kündbar sein.

Wer finanziert das 49-Euro-Ticket?

Diese entscheidende Frage ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ungeklärt. Sie zu beantworten sei ohne die Finanzminister und Ministerpräsidenten der Länder nicht möglich gewesen, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei der Verkehrsminister-Konferenz Mitte Oktober.

Woran hängt die Finanzierungsfrage gerade noch?

Laut ihrem jüngsten Entlastungspaket will die Bundesregierung 1,5 Milliarden Euro für ein bundesweites Ticket im öffentlichen Nahverkehr bereitstellen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die Länder in gleicher Höhe beteiligen. Die Länder wiederum fordern vom Bund im Gegenzug einen Finanzierungsplan zum Ausbau des ÖPNV, vor allem im ländlichen Raum – dabei sollen mindestens 1,5 Milliarden Euro extra fließen und dies auch schon 2022.

Konkret will der Bund aber eine Milliarde Euro mehr im Jahr für den Nahverkehr bereitstellen. Die Regionalisierungsmittel sollen jährlich um drei statt wie bisher um 1,8 Prozent steigen und so die Inflation abfedern.

Ohne extra Geld für den ÖPNV-Ausbau fürchten die Länder, dass die Verkehrsunternehmen ansonsten Verkehrsangebote einstellen müssen. „Es bleibt dabei: Günstige Tickets machen nur Sinn mit einem stabilen Angebot“, sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). „In diesen Krisenzeiten brauchen wir Geld vom Bund, damit auch morgen noch Busse und Bahnen fahren und nicht wegen der explodierenden Energiepreise abbestellt werden müssen.“

Nicht alle sind mit dem 49-Euro-Modell einverstanden. Verbraucherverbände kritisieren vor allem den hohen Preis des neuen Tickets.





Warum kritisieren Verbraucherverbände das 49-Euro-Ticket?

Die Verbraucherzentralen fordern ein größeres Augenmerk auf soziale Aspekte. „Der öffentliche Nahverkehr muss für alle erschwinglich sein, unabhängig vom Einkommen“, sagte die Leiterin für Verbraucherpolitik beim Bundesverband (vzbv), Jutta Gurkmann der Nachrichtenagentur dpa. Insbesondere Empfängern von Transferleistungen, aber auch Geringverdienenden ohne staatliche Leistungen helfe ein 49-Euro-Ticket wenig.

Auch aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn ist ein 49-Euro-Ticket für einkommensschwache Menschen nach wie vor zu teuer. „Das Prinzip Gießkanne wird damit nicht durchbrochen“, sagte der Pro-Bahn-Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann der dpa. „Wir bräuchten für diese Menschen ein günstigeres Angebot.“

Wie sahen die alternative Vorschläge aus?

Um einen wirklichen Anreiz für einen Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu schaffen, hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen ein 29-Euro-Ticket gefordert, das nicht nur im Abo, sondern auch monatlich als Einzelticket gekauft werden kann.

Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte sich für ein 29-Euro-Ticket im Nahverkehr starkgemacht. Dieses hätte dem Staat laut einer Untersuchung der NGO nicht mehr gekostet als die 49-Euro-Variante. Für die Kalkulation seien unter anderem fünf Umfragen zur Kaufbereitschaft unterschiedlicher Ticketvarianten ausgewertet worden.

Erstpublikation: 17.10.2022, 14:10 Uhr (zuletzt aktualisiert: 02.11.22, 14:37 Uhr).