Online-Händler Alibaba will in der Türkei Milliarden investieren

Der chinesische Online-Händler plant, hohe Summen in neue Zentren in Ankara und Istanbul zu stecken. Der türkische Präsident hofft auch auf Investitionen von Elon Musks Tesla.

Der chinesische Online-Händler plant Investitionen in der Türkei. (Foto: Reuters) Alibaba-Bürogebäude in Peking

Istanbul Alibaba will zwei Milliarden Dollar in der Türkei investieren. Dies habe der Präsident des chinesischen Onlinehändlers, Michael Evans, dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen am Freitag angekündigt, teilte der Konzern am Montag mit. Einen Zeitraum habe er nicht genannt.

Nach ergänzenden Aussagen von Caglayan Cetin, Chef von Alibabas türkischer Tochter Trendyol, soll das Geld unter anderem in ein Rechen- und ein Logistik-Zentrum in Ankara sowie ein Export-Zentrum in Istanbul gesteckt werden. Cetin hatte sich ebenfalls mit Erdogan getroffen. Über den Online-Modehändler Trendyol, der auch in Deutschland aktiv ist, hat Alibaba nach eigenen Angaben bereits 1,4 Milliarden Dollar in der Türkei investiert.