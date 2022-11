Online-Händler Bericht: Amazon plant 10.000 Entlassungen

Die Stellenstreichungen betreffen einem Bericht der „New York Times“ zufolge vor allem Bürojobs und könnten noch diese Woche beginnen.

Amazon-Versand

New York Die Entlassungswelle im Silicon Valley geht weiter. Der Onlinehändler Amazon könnte einem Bericht der „New York Times“ zufolge noch diese Woche rund 10.000 Stellen streichen. Betroffen sollen dabei vor allem Bürojobs sein: So geht es den Angaben zufolge um die Bereiche der Stimmerkennung von Alexa, den Onlinehandel und die Personalabteilung. In der Cloud-Sparte AWS sollen dagegen kaum Jobs abgebaut werden.

Die Entlassungen kommen nur wenige Wochen vor der wichtigen Feiertagssaison. Sie zeigen, wie sehr auch der E-Commerce-Riese in Seattle von der sich abkühlenden Wirtschaft betroffen ist. Das hatte zuletzt auch das enttäuschende Quartalsergebnis gezeigt, das den Aktienkurs auf Talfahrt geschickt hat.