Online-Handel Amazon entlässt mehr als 18.000 Beschäftigte in den USA

New York Der Online-Händler Amazon entlässt nach Angaben von Konzernchef Andy Jassy noch mehr Beschäftigte, als zuvor von Medien berichtet. Der Stellenabbau werde sich nun auf mehr als 18.000 Arbeitsplätze auswirken, teilte CEO Andy Jassy am amerikanischen Mittwoch Abend den Amazon-Beschäftigten mit.

Jassy bestätigte und präzisierte damit einen Bericht des „Wall Street Journal“, der wenige Stunden zuvor 17.000 Entlassungen genannt hatte. Der US-Konzern hatte bereits im November mit der Entlassung von Mitarbeitern in den Amazon-Sparten Geräte und Dienstleistungen begonnen. Zu dem Zeitpunkt war von geplanten 10.000 Stellenstreichungen die Rede.

Insgesamt beschäftigt Amazon weltweit 1,5 Millionen Menschen, ein Großteil davon in seinen Waren-Lagern und Logistik-Zentren. Die aktuellen Entlassungen dagegen betreffen vor allem die Büro-Angestellten.

Amazon war während der Pandemie wegen der hohen Nachfrage rasant expandiert und hatte in neue Lagerhallen, Infrastruktur und neue Stellen investiert. Doch mit der Rückkehr der Kunden in die physischen Geschäfte und dem generellen Einbruch der Wirtschaft und der hohen Inflation laufen die Geschäfte nicht mehr so rund. Auch die profitable Cloud-Sparte AWS wuchs zuletzt nicht mehr so schnell wie erwartet.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Amazon hat eine unsichere und schwierige Konjunktur in der Vergangenheit gemeistert und wir werden das auch weiterhin tun“, schrieb CEO Andy Jassy in einem Blog-Post. Er wies darauf hin, dass ein Mitarbeiter die Informationen über die Entlassungen nach außen gegeben hat und dass die Stellenstreichungen sich vor allem auf den Versandhandel und die Recruiting-Bereiche konzentrierten. Die betroffenen Mitarbeiter sollen ab dem 18. Januar Bescheid bekommen.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Amazon entlässt offenbar mehr als 10.000 Beschäftigte in den USA