Online-Modehändler Zalando geht mit Klage gegen strengere EU-Regulierung vor

Die EU will große Onlinedienste schärfer überwachen. Neben Twitter, Amazon und Google betrifft das auch den Online-Modehändler Zalando. Der Berliner Konzern reicht Klage beim EuG ein.

Die EU-Kommission will 19 großen Internetanbietern, darunter Zalando, strengen neuen Regeln unterwerfen. (Foto: dpa) Zalando

Berlin Das Online-Modehaus Zalando kämpft mit einer Klage gegen die geplante schärfere Überwachung seines Angebots im Rahmen neuer EU-Regeln. Am Dienstag teilte der Berliner Dax-Konzern mit, die Klage gegen die EU-Kommission beim Gericht der Europäischen Union (EuG) eingereicht zu haben. Zalando will demnach nicht auf eine Ebene mit US-Branchenriesen wie Facebook, Twitter und Google oder Amazon gestellt werden. Der Onlinehändler ist das einzige europäische Unternehmen in der Runde der 19 sogenannten „Very Large Online Platforms“ (VLOP).

Auf Grundlage der neuen EU-Vorschriften des Digital Services Act (DSA) müssen diese bis zum 25. August neue Vorgaben erfüllen. Das gilt zumindest auch für Zalando. Denn mit einer Entscheidung in dem Verfahren rechnet das Unternehmen frühestens in einem Jahr, eher in 18 bis 24 Monaten.