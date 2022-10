Online-Shop in der Krise Trotz schlechter Zahlen bei About You – Tarek Müller will Gewinn trimmen

Die Konsumstimmung in Deutschland ist schlecht, der Handel leidet. Und anders als in der Coronakrise profitieren nicht die Onlineanbieter. Das stellt den About-You-Chef vor eine schwierige Aufgabe.

Wegen der Inflation schnallen Mode-Kunden ihre Gürtel enger. (Foto: dpa) Modeschau von About You

Berlin Tarek Müller will die Ärmel hochkrempeln. Der Chef und Mitgründer von About You will seinen Online-Modehändler in der aktuellen Wirtschaftskrise für die Zeit danach stärken. Die Krise ist auch bei About You angekommen, die Verluste haben sich im zweiten Geschäftsquartal ausgeweitet, das Wachstum sich abgeschwächt.

Doch Müller sieht sein Unternehmen auf dem richtigen Weg: „Wir sind, meiner Meinung nach, eines der ganz wenigen Onlinemode-Unternehmen, das überhaupt gewachsen ist.“ Er will das schwierige Marktumfeld nun weiter nutzen, um die Position als Zalando-Konkurrent zu stärken.

„In spätestens drei bis vier Jahren wird die Krise vorbei sein. Wir sind dann in einer Situation, in der wir aufgrund der derzeitigen Maßnahmen profitabler sind und weniger Wettbewerb haben werden. Wir werden ein Gewinner sein“, versichert Müller. Dafür habe man genügend Puffer und Spielraum.