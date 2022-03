Onlinehändler Amazon gibt Aktiensplit und Aktienrückkauf bekannt

Nach Tech-Unternehmen wie Apple und Tesla plant auch Amazon einen Aktiensplit – das erste Mal seit 23 Jahren. Der Handel soll im Juni starten.

Der Börsenwert hat sich in den vergangenen zwei Jahren nahezu verdoppelt. (Foto: AP) Amazon

Palo Alto Der weltgrößte Onlinehändler Amazon plant den ersten Aktiensplit seit 23 Jahren. Vorgesehen sei, Aktionären für eine Aktie 19 zusätzliche Anteilsscheine zu geben, teilte der US-Konzern am Mittwochabend mit. Der Handel soll am 6. Juni beginnen.

Zugleich gab das Unternehmen aus Seattle bekannt, dass der Verwaltungsrat einem Aktienrückkaufprogramm im Umfang von zehn Milliarden Dollar zugestimmt habe. Die Amazon-Aktie stieg nachbörslich um mehr als sieben Prozent. Bisher hat das Papier in diesem Jahr rund 16 Prozent an Wert verloren.

„Durch den Aktiensplit können unsere Mitarbeiter ihr Aktienkapital flexibler verwalten und der Aktienkurs wird für Menschen erschwinglicher, die in unser Unternehmen investieren wollen“, sagte ein Firmensprecher. Am Mittwoch war die Amazon-Aktie bei 2785,58 Dollar aus dem Handel gegangen. Der Börsenwert hat sich in den vergangenen zwei Jahren – und damit seit Beginn des coronabedingten Booms – nahezu verdoppelt.