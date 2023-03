Onlinehändler JD.com plant Börsengang von Industrie- und Immobiliensparten

Das chinesische E-Commerce-Unternehmen will zwei Sparten ausgliedern und an die Börse bringen. Die Aktie reagierte positiv.

Das Unternehmen gehört zu den größten Onlinehändlern in China. (Foto: Reuters) Werbung von JD.com

Hongkong Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com will seine Immobilien- und Industriesparten abspalten und an die Hongkonger Börse bringen. Nach Vollendung der Abspaltung von JD Industrials und JD Property werde JD.com indirekt noch mehr als 50 Prozent der Anteile an den beiden Unternehmen halten, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Umfang und Struktur der Börsengänge seien noch nicht abschließend geklärt. Die an der Wall Street notierten Aktien von JD.com stiegen am Donnerstag im frühen Handel um sechs Prozent, nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren um fast 38 Prozent gefallen waren.

