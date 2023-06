Onlinehandel BGH führt Verfahren zu Bundeskartellamt gegen Amazon alleine fort

Seit November vergangenen Jahres laufen zwei Prüfverfahren des Bundeskartellamt gegen den Onlineriesen. Stärkere Kontrollen oder Verbote für den US-Konzern könnten folgen.

Das Bundeskartellamt hatte vor einem Jahr festgestellt, dass der US-Konzern eine „überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb" hat. (Foto: REUTERS) Amazon

Karlsruhe Die juristischen Auseinandersetzungen zwischen dem Bundeskartellamt und Amazon werden vorerst nur vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ausgetragen. Eine Einschaltung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sei derzeit nicht geplant, teilte der Kartellsenat des BGH am Mittwoch mit.

Bei seiner Verhandlung am Dienstag in dieser Sache hatte das Gericht diese Möglichkeit noch in Erwägung gezogen. Wann das Verfahren in Karlsruhe fortgesetzt wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

In dem Streit geht es um die Kontrollbefugnisse der Wettbewerbshüter gegenüber dem Online-Händler Amazon. Das Bundeskartellamt hatte vor einem Jahr festgestellt, dass der US-Konzern eine „überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb“ hat. Auf dieser Grundlage ist es möglich, dass der Konzern stärker kontrolliert wird und die Wettbewerbshüter ihm in einem zweiten Schritt bestimmte Verhaltensweisen untersagen.

Deshalb wehrt sich Amazon gegen den Feststellungsbeschluss des Bundeskartellamts, das seit November 2022 zwei Prüfverfahren betreibt. Kartellamts-Chef Andreas Mundt sagte damals, die Behörde untersuche in den beiden Verfahren, „ob und wie Amazon die Geschäftschancen von Händlern, die im Wettbewerb zu Amazons eigenem Handelsgeschäft auf dem Amazon-Marktplatz tätig sind, beeinträchtigt.“ Amazon wendet unter anderem ein, dass das Bundeskartellamt höherrangiges Europarecht umgangen habe. Mehr: Zalando geht mit Klage gegen strengere EU-Regulierung vor