Onlinehandel Boom der Fotoalben: Myposter steigert Umsatz in diesem Jahr auf knapp 100 Millionen Euro

München Den Lockdown haben viele Menschen für einen Blick in die eigenen Erinnerungen genutzt. Gerade zu Beginn der Coronapandemie sortierten sie ihre Fotosammlungen und bestellten Bilder und Fotobücher, erinnert sich Anna Ruhland, Geschäftsführerin von Myposter. „Die Nachfrage ist bei allen Anbietern explodiert!“

Zwar hat sich das Geschäft mittlerweile wieder etwas normalisiert. Wenn die Menschen weniger reisen und es weniger Feste gibt, kommen weniger neue Fotos hinzu. Doch hat Myposter den Umsatz dank Coronaschub und einer Übernahme seit 2018 von weniger als 30 Millionen Euro auf voraussichtlich knapp 100 Millionen Euro in diesem Jahr mehr als verdreifacht.

Die Ziele des Start-ups bleiben ambitioniert: „In zehn Jahren wollen wir sicherlich mehr als doppelt so viel Umsatz haben“, kündigt Gründer René Ruhland im Gespräch mit dem Handelsblatt an.

Anfang des Jahres hatte Myposter die bislang größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte gewagt und Juniqe übernommen. Die Berliner Firma ist auf Drucke und Poster von Künstlern spezialisiert. Einen zweistelligen Millionenbetrag ließen sich die Ruhlands die Akquisition des Unternehmens mit zuletzt 22 Millionen Euro Umsatz kosten. René ist zuversichtlich, dass sich der Zukauf schnell rechnet. Denn Juniqe ließ bislang extern drucken, das kann künftig in den beiden Produktionsstätten von Myposter geschehen.

Wachsen soll zudem die Tochter Kartenliebe. Erst seit Kurzem bietet Myposter dort auch zum Beispiel Hochzeits- und Geburtstagskarten mit Kundenfotos an. Die Umsätze sollen sich in diesem Jahr im Wettbewerb mit den Branchengrößen Kartenmacherei und Sendmoments verdreifachen.

Wachstum ohne externe Investoren

Gegründet wurde Myposter im Jahr 2011 durch René Ruhland und seinen Bruder Marc Ruhland. Beide hatten zuvor mit ihrem gemeinsamen Unternehmen RMR Art Company Kunstdrucke aus China importiert, die sie in Möbelhäusern verkauften. Noch größeres Marktpotenzial sahen sie aber im Geschäft rund um digitale Fotos, die hauptsächlich mit dem Handy gemacht werden. 2011 starteten die Brüder daher Myposter. Zwei Jahre später stieg René Ruhlands Frau Anna ein und kümmerte sich um Themen wie Finanzen und Produktion. Marc ist für IT und Einkauf verantwortlich.

Zur Gründungszeit gab es noch viele Anbieter am Markt. „Wir haben von Anfang an selbst produziert, dadurch konnten wir immer die gleichen Preise wie die Großen anbieten“, sagt René Ruhland. Neben Qualität und Lieferzeit sei es wichtig, dass der Konfigurator einfach zu bedienen sei. So habe sich der Markt inzwischen konsolidiert. Geblieben sind die großen Anbieter wie Myposter, Cewe, PosterXXL und Pixum.

Besonders bemerkenswert: Myposter konnte sich ohne externe Investoren am Markt etablieren. Das enorme Wachstum wurde aus eigener Kraft gestemmt. „Der Freiheitsdrang ist tief in uns drin“, sagt Gründer René Ruhland. „Es hat einen großen Reiz, immer selbst entscheiden zu können.“ Myposter sei seit zehn Jahren auch unter dem Strich profitabel und wolle so weiterwachsen.

Die große Vision: Jedes neue Bild an der Wand und jede Fotokarte in Europa soll mithilfe von Myposter entstehen –sei es durch eine direkte Bestellung oder durch Bereitstellung von Software und Infrastruktur für andere Anbieter. Bis dahin dürfte es aber noch ein weiter Weg sein: Der große Konkurrent Cewe verkaufte 2021 rund 16 Jahre nach dem Start des Angebots in Großbritannien sein insgesamt 75-millionstes Fotobuch und sieht sich auf diesem Feld in Europa als Marktführer.

„Der Leistungsgedanke ist uns wichtig“

Das Geschäftsmodell von Myposter ist wie das der Konkurrenten digital. Kunden können ihre Fotodateien hochlanden und Kalender und Fotobücher bestellen. Die Grundidee sei sehr traditionell, sagt Anna Ruhland. „Fotoalben machen die Menschen schon seit 100 Jahren.“

Konservativ ist auch das unternehmerische Selbstverständnis des Familienunternehmens. „Der Leistungsgedanke ist uns wichtig“, sagt die Gründerin. Wenn ein Bewerber als Erstes nach Freizeit und Bonus frage, sei sie misstrauisch. „Wir suchen Mitarbeiter mit hoher Intensität und einer großen intrinsischen Motivation, nach vorne zu gehen und zu gewinnen“, ergänzt René Ruhland.

Bislang hat das Unternehmen keinen Personalmangel, die Fluktuation unter den 340 Beschäftigten ist gering. Die Arbeitsbedingungen sind modern mit Teilzeitmöglichkeiten und Verständnis, wenn die Kinder einmal betreut werden müssen. Jeder neue Büromitarbeiter lernt als Erstes alle anderen 240 Beschäftigten außerhalb der Produktion persönlich kennen. Es gibt Kaffee, Obst und Bier. „Doch wenn die Mitarbeiter immer neue Benefits fordern, dann gibt es auch Grenzen“, sagt Anna Ruhland.

Die beiden Inhaber haben selbst vier Kinder und betreiben Ausdauersport, arbeiten am Limit. René berichtete kürzlich dem „Manager Magazin“, wie ihn das zeitweise auch gesundheitlich belastet habe. „Doch man bezieht auch viel Zufriedenheit und Glück aus der Arbeit“, sagt er.

