Onlinehandel Weniger Umsatz, niedrigere Marge – Aktie von About You verliert deutlich

Frankfurt Die schwächelnde Konjunktur macht About You weiter zu schaffen. Der Online-Modehändler gab am Dienstag für das abgelaufene Quartal zwar ein Umsatzplus von 8,3 Prozent auf 554,9 Millionen Euro bekannt. In den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2022/2023 hatte das Plus aber bei 19,4 beziehungsweise 8,9 Prozent gelegen. Gleichzeitig wuchs der bereinigte operative Verlust auf 43,1 Millionen Euro von 30,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

„Unsere Kunden kaufen im Vergleich zum Vorjahr vermehrt bei uns ein, allerdings sind die Produkte derzeit stärker rabattiert, weil der gesamte Markt auf zu viel Ware sitzt“, sagte Tarek Müller, Mitgründer und Co-Chef von About You. Die Zahl der aktiven Kunden und der Bestellungen wuchs den Angaben zufolge um 17,4 Prozent auf 12,5 beziehungsweise um 23,8 auf 38,2 Millionen. Gleichzeitig schrumpfte der durchschnittliche Warenkorb um sechs Prozent auf 55,30 Euro.

„Die großen Herausforderungen der vergangenen Monate waren für die Modebranche die schwache Konsumlaune mit der wetterbedingt niedrigeren Nachfrage nach Winterkleidung“, fügte Müller hinzu. Der milde Oktober habe vielen Händlern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Überdurchschnittliches Wachstum verbuchte die Sparte Scayle. Sie verkauft die firmeneigene Shop-Software an andere Unternehmen wie die Optiker-Kette Fielmann oder den Fußballclub FC Bayern München. Tarek erwartet eine Fortsetzung dieses Trends. Dies speise sich zum einen aus dem Zuwachs an Firmenkunden und zum anderem aus einer erwarteten Erholung der Umsatzbeteiligungen für die Nutzung der Technologie. „Außerdem wollen wir Scayle in den kommenden Jahren in eine eigene rechtliche Einheit ausgliedern, die dann mit einer eigenen Bewertung berücksichtigt werden kann. Einen konkreten Zeitplan gibt es aber noch nicht.“

About You dämpfte wegen der mauen Konjunktur die Erwartungen an die im September gestutzten Gesamtjahresziele. Der Umsatz werde voraussichtlich am unteren Ende der nun angepeilten Spanne von 1,905 bis 2,078 Milliarden Euro liegen. Gleiches gelte für den operativen Verlust, den das Unternehmen mit Minus 140 bis 120 Millionen Euro prognostiziert.

Gewinn im aktuellen Geschäftsjahr erwartet

„Wir sind zuversichtlich, die bereinigte operative Gewinnschwelle wie erwartet im Geschäftsjahr 2023/2024 zu erreichen“, sagte Müller. Die eingeleiteten Sparmaßnahmen machen sich bereits in der Bilanz bemerkbar, haben aber noch nicht den vollen Effekt entfaltet.“ Ein großer Faktor sei hier der Verzicht auf kostenintensive Marketing-Kampagnen für den Einstieg in neue Märkte im kommenden Jahr.

Analyst Henrik Paganetty von der Investmentbank Jefferies lobte die Quartalsergebnisse von About You als solide. Ermutigend seien die bekräftigten Gesamtjahresziele und der Zeitplan für das Erreichen der Gewinnschwelle. Die Aktie brach dennoch um bis zu 14 Prozent ein, so stark wie noch nie seit dem Börsengang Mitte 2021.

