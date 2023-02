Onlinehandel Zalando baut mehrere Hundert Stellen ab

Der Online-Modehändler hatte in der Pandemie viele neue Jobs geschaffen. Einige Bereiche seien jedoch zu stark gewachsen, sagen nun die Gründer.

Der Modehändler will Hunderte Stellen streichen. (Foto: Reuters) Zalando in Berlin

Berlin Der Berliner Dax-Konzern Zalando streicht Hunderte Stellen. Die Firmenchefs Robert Gentz und David Schneider erklärten den Schritt am Dienstag in einem Brief an die Mitarbeiter damit, dass Zalando nicht da steht, wo das Unternehmen stehen müsse. Deswegen sei nun entschlossenes Handeln gefragt.

Europas größte Modeplattform hat vor allem in der Corona-Pandemie viele Stellen aufgebaut und kommt inzwischen auf mehr als 17.000 Angestellte. Einige Bereiche seien zu stark gewachsen und das Unternehmen zu komplex geworden, um schnell agieren zu können, erklärten die Firmengründer: „Das liegt an uns.“

Vom Stellenabbau sind dem Schreiben zufolge viele Bereiche betroffen, auch hochrangige Manager sollen demnach gehen müssen. Die Gespräche mit dem Betriebsrat begännen umgehend. Lediglich operativ tätige Logistikmitarbeiter, Kundenbetreuer und Angestellte der Outlet-Zentren wie Fotostudios dürften von den Streichungen ausgenommen werden. Details sind noch unklar.

Zalando: Rückenwind aus Coronapandemie fehlt