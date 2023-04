Outdoor „Wir sind für dieses Jahr fast ausverkauft“ – Bergstiefel-Spezialist Lowa macht Rekordgeschäft

München Es ist eine riesige Party, die Alexander Nicolai für den Sommer plant: Mit 2500 Kundinnen und Kunden will der Lowa-Chef am Fuß der Zugspitze den 100. Geburtstag des bayerischen Wanderschuhherstellers feiern. Denn so gut wie heute ging es dem Mittelständler noch nie.

Lowa eilt von Rekord zu Rekord und hat dabei ein Luxusproblem. „Vergangenes Jahr hätten wir noch mehr verkaufen können, aber die Kapazitäten waren nicht da“, sagt Nicolai im Gespräch mit dem Handelsblatt. Mehr noch: Ein Ende des Booms ist nicht absehbar. „Wir sind für dieses Jahr fast ausverkauft.“

Selbstverständlich ist das nicht. Bergstiefel zählten während der Coronapandemie zu den besonders gefragten Produkten, wie auch Fahrräder und Computer. Die Hersteller kamen mit den Bestellungen nicht mehr hinterher. Der PC-Markt ist allerdings schon vergangenes Jahr wieder eingebrochen. Und bei den noch vor Jahresfrist äußerst knappen Rädern ist die Auswahl inzwischen riesig, es lassen sich satte Rabatte herausschlagen.

Die Auftragslage bei Lowa ist „sehr gut“

Ganz anders sieht es bei Lowa aus. „Es ist bei uns kein Abschwung zu erkennen“, sagt Nicolai. Konsumzurückhaltung hin oder her: „Die Auftragslage ist nach wie vor sehr gut.“ So hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge vergangenes Jahr gut 3,1 Millionen Paar Schuhe verkauft. Das ist rund ein Viertel mehr als noch im Jahr 2020, als das Coronavirus die Welt lahmlegte und die Leute die Natur vor der eigenen Haustür für sich entdeckten.

Der Umsatz kletterte parallel dazu um rund 50 Millionen auf 236 Millionen Euro, so viel wie niemals zuvor in der Firmenhistorie. Für das laufende Jahr erwartet Nicolai ein prozentual zweistelliges Plus.

„Es ist bei uns kein Abschwung zu erkennen“, sagt der Lowa-Chef. (Foto: Kerstin Rysavy) Alexander Nicolai

So gut lief es nicht immer: Lowa hat eine bewegte Vergangenheit, und die ist eng mit einem Konkurrenten verwoben: Hanwag. Die Geschichte der beiden Firmen erinnert ein wenig an die Sportschuhfabrikanten Dassler, die Gründer von Adidas und Puma. 1921 startete der Schuster Hans Wagner im oberbayerischen Vierkirchen mit HaWa, der Vorläuferfirma von Hanwag, Bruder Lorenz zog zwei Jahre später mit Lowa im benachbarten Jetzendorf nach.

In den 1950er-Jahren war Lowa das erste Mal pleite

Im Krieg produzierten beide Stiefel für die Wehrmacht. Schon in den 1950er-Jahren musste Lowa indes das erste Mal Insolvenz anmelden, überstand die Krise allerdings. Als der Winterurlaub zum Massenvergnügen wurde, stiegen Hanwag und Lowa groß ins Geschäft mit Skischuhen ein.

In den 1990er-Jahren schied das letzte Mitglied der Familie Wagner bei Lowa aus, die Firma befand sich in einer finanziell angespannten Situation. Als Retter heuerte Werner Riethmann an, der bis heute Teil der Geschäftsführung ist und ein Viertel der Anteile hält. Unter seiner Regie erschloss Lowa das Geschäft mit leichten Bergstiefeln und Outdoor-Halbschuhen. Mehrheitseigentümer ist seitdem die Familie Zanatta, Besitzer der Tecnica-Gruppe mit Marken wie Moonboot, Blizzard und Nordica. Den Italienern gehören die restlichen 75 Prozent der Anteile.

Der ewige Rivale Hanwag fertigt nur ein paar Kilometer von Lowa entfernt. (Foto: Hanwag) Hanwag

Rivale Hanwag blieb bis 2004 in Familienbesitz. Eigentümer Josef Wagner verkaufte dann den Betrieb an Fenix Outdoor. Dem schwedischen Unternehmen, das hinter der Outdoorkette Globetrotter steckt, gehört Hanwag bis heute.

Neben Hanwag ist der Familienbetrieb Meindl aus dem bayerischen Kirchanschöring der wichtigste Rivale von Lowa im Inland. Hinzu kommen europäische Konkurrenten wie Scarpa und La Sportiva aus Italien.

Die italienische Eigentümerfamilie von Lowa machte 2019 einen wegweisenden Zukauf möglich: Lowa übernahm eine Schuhfabrik mit mittlerweile 1900 Mitarbeitern in der Slowakei. Der Zeitpunkt kurz vor Beginn der Pandemie war im Rückblick ideal: Als bei den großen Sportkonzernen wegen der Lockdowns in Asien der Nachschub ausging, konnte Lowa angesichts der kurzen Wege verlässlich liefern. Wie schon seit 100 Jahren produziert Lowa zudem am Stammsitz in Jetzendorf, eine halbe Autostunde nördlich von München.

Die Kunden bleiben Lowa lange treu

Für die Sportgeschäfte in Deutschland ist Lowa ein wichtiger Partner. Die Bayern liegen bei der Händlervereinigung Intersport auf Platz fünf der umsatzstärksten Marken. Zum Vergleich: Wettbewerber Meindl rangiert auf Platz zehn.

Unter den Händlern genießt die Marke einen guten Ruf. Wenn Kunden einmal mit Lowa zufrieden seien, würden sie später kaum je zu einer anderen Marke wechseln, sagt Stefan Fuchs, Geschäftsführer von „SFU – Sachen Für Unterwegs“ mit großen Fachgeschäften in Braunschweig und Hannover. „Da zahlen sich die Erfahrung von Lowa bei der Konstruktion der Schuhe und die Konstanz bei der Qualität aus.“

Allerdings komme Lowa mit der Lieferung kaum nach, so wie auch die Konkurrenten Meindl und Hanwag. „Spätestens seit der Coronakrise ist es mit der gewohnten Lieferperformance vorbei gewesen“, klagt Fuchs. „Eine Erholung ist leider immer noch nicht in Sicht.“

Das Geschäft läuft auch bei Konkurrent Hanwag rund: „In das Jahr 2023 sind wir sehr gut gestartet und konnten gegenüber 2022 nochmals im zweistelligen Bereich wachsen“, sagt deren Geschäftsführer Thomas Gröger. „Wir produzieren unter Volllast.“

Genau wie Lowa fertigt auch Hanwag komplett in Europa. Das sei ein großer Vorteil gewesen in den vergangenen Jahren, erklärt Gröger. Seiner Ansicht nach hat es mit den Bestellungen gut geklappt: „Es ist uns möglich gewesen, unsere Liefertermine einzuhalten und somit für unsere Handelspartner ein verlässlicher und planbarer Lieferant zu sein.“

Lowa-Chef Nicolai stößt unterdessen in seinem Werk in der Slowakei an Grenzen. „Es wird immer schwieriger, dort Personal zu finden.“ Auch sind die Lieferzeiten für dringend benötigte Maschinen lang.

Mit Trailrunning soll Lowa jünger und dynamischer werden

Dazu kommt, dass die eigenen Leute zwar Stiefel fürs Bergsteigen fertigen können, ebenso wasserfeste Halbschuhe für Spaziergänge. Im Mai bringt Nicolai nun aber die erste Trailrunning-Kollektion der Traditionsfirma in die Läden.

Die Modelle ähneln robusten Joggingschuhen – und die muss Nicolai bei Spezialisten in Vietnam einkaufen, so wie es die Sportkonzerne Adidas, Puma und Nike auch tun. Denn für die leichten Kunststoffschuhe braucht es ganz andere Produktionsverfahren als bei den zumeist ledernen Stiefeln für die Alpen.

Mit dem Einstieg ins Trailrunning will Nicolai aber die Grundlage für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren schaffen. Auch solle die Marke damit „jünger und dynamischer“ daherkommen. Fraglich ist, ob das angesichts starker Konkurrenten auf diesem Feld wie Asics, Hoka oder Salomon funktioniert.

Wer Glück hat, kann sich selbst einen Eindruck von der neuen Kollektion verschaffen. Die Eintrittskarten für die große Geburtstagssause Ende August wird Nicolai in den nächsten Monaten verlosen – Schuhtests inklusive.

