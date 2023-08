Parfümeriekette Douglas-Eigner prüft offenbar möglichen Börsengang für 2024

Laut Insidern peile Douglas-Eigner CVC 2024 das Börsen-Comeback für den Parfümhändler an. Douglas könnte mit bis zu sieben Milliarden Euro bewertet werden.

Der Finanzinvestor CVC habe die Investmentbank Rothschild & Co als Berater für einen möglichen Börsengang angeheuert. (Foto: imago images/Ralph Peters) Douglas

Düsseldorf Die Parfümeriektte Douglas soll Insidern zufolge im kommenden Jahr nach Möglichkeit an die Börse zurückkehren. Der Douglas-Eigner, der Finanzinvestor CVC, habe die Investmentbank Rothschild & Co als Berater angeheuert, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Mittwoch. Sie solle die Chancen auf den Sprung aufs Parkett ausloten und bei der Auswahl der begleitenden Banken helfen.

Ein Börsengang werde für 2024 angepeilt. Douglas könnte dabei mit bis zu sieben Milliarden Euro bewertet werden. Die Kette betreibt Online-Shops und mehr als 1800 Filialen in Europa.

Konkrete Entscheidungen gebe es aber noch nicht, sagten die Insider. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über die Pläne berichtet.

Douglas war 2013 nach der gemeinsamen Übernahme durch den Finanzinvestor Advent und die Eigentümerfamilie Kreke von der Börse genommen worden. 2015 ging die Mehrheit für knapp drei Milliarden Euro an die Private-Equity-Gesellschaft CVC.

Bei Douglas selbst hatte im vergangenen Jahr Sander van der Laan das Ruder von Tina Müller übernommen. Der Niederländer will die Kette auf Profit trimmen, aber auch ihre Expansion vorantreiben. Douglas schraubte im zweiten Quartal 2022/23 bei gestiegenen Umsätzen den operativen Gewinn deutlich in die Höhe. Mehr: „Der Markt ist bei Weitem nicht ausgeschöpft“: Deutsche Traditionsmarken boomen in den USA