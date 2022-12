Parfümeriekette Nachfolger von Tina Müller: Der neue Douglas-Chef startet mit einer schweren Hypothek

Düsseldorf Ende Oktober bebte die Welt der Parfümeriekette Douglas. Knall auf Fall wechselte Vorstandschefin Tina Müller in den Aufsichtsrat, um Platz zu machen für einen Kostensenker.

Am Dienstag musste sich der neue Chef Sander van der Laan erstmals den Investoren stellen und die Jahreszahlen präsentieren: Douglas hat seine Erlöse des im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahres 2021/22 um 17 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro gesteigert, das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) stieg um fast 50 Prozent auf 325,5 Millionen Euro.

Europas größte Parfümeriekette profitierte nach den Covideinschränkungen von der Rückkehr des öffentlichen Lebens: Weniger Masken bedeuten mehr Verkäufe von Make-up oder Lippenstiften. „Das Business hat so richtig Schwung aufgenommen“, kommentierte van der Laans Vorgängerin Tina Müller auf der Business-Plattform LinkedIn.

Tatsächlich steht in der Douglas-Bilanz ein Nettoverlust von 306,5 Millionen Euro. Firmenwertabschreibungen in Höhe von fast 232 Millionen Euro lasten als Hypothek ebenso auf dem Zahlenwerk wie die deutlich gestiegenen Zinskosten. Hinzu kommen Restrukturierungsaufwendungen für Filialschließungen.

Für die Private-Equity-Gesellschaft CVC, der 85 Prozent der Anteile an Douglas gehören, ist das ein Signal zum Kurswechsel. Die Investoren wollen mehr Ertrag und weniger Kosten, heißt es in Unternehmenskreisen. Müller wollte diesen Kurs als Vorstandschefin nicht mittragen, sondern die hohen Investitionen in Digitalisierung und das E-Commerce-Geschäft fortsetzen.

Dabei hatte die 54-Jährige das Filialnetz von Douglas verschlankt, den Webshop und die Verkäufe über Social Media optimiert. Die Onlineumsätze stiegen schnell an und retteten die Parfümeriekette über die Corona-Lockdowns. Zudem hatte Müller vermehrt auf Luxusprodukte gesetzt, die eine höhere Marge abwerfen und eine zahlungskräftigere Klientel ansprechen.

An dieser grundsätzlichen Strategie will ihr Nachfolger van der Laan festhalten. „Ich werde das Geschäft nicht komplett auf den Kopf stellen.“ Einige Vorhaben müssten beschleunigt werden, andere würden niedriger priorisiert, so van der Laan, ohne Details zu nennen.

Van der Laan kommt von einer Discount-Kette zu Douglas

Sicher ist: Van der Laan muss die Kosten nun schneller unter Kontrolle bekommen als seine Vorgängerin. Das Augenmerk liege „stark auf dem Kosten- und Cash-Management und damit der Ergebnissituation“, sagte der 54-Jährige. Van der Laan hat zwar über 30 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterindustrie, allerdings keinerlei im Beauty-Geschäft. Der Niederländer hat in den vergangenen sechs Jahren die Expansion des Billig-Discounters Action vorangetrieben. Das Pendant zu den deutschen Billigketten Tedi und Kik steigerte in seiner Zeit den Umsatz von zwei auf fünf Milliarden Euro.

Van der Laan kämpft wie seine Vorgängerin Müller mit der großen Schuldenlast, die CVC dem Unternehmen mit der Mehrheitsübernahme 2015 aufgebürdet hat. Der Finanzinvestor hat Anleihen im Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro ausgegeben. Laut Unternehmensinsidern belaufen sich die Zinszahlungen auf einen sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr. Das gestiegene Zinsniveau verschärft die Lage. 2025 steht die Refinanzierung der Schulden an.

Van der Laan muss das Kunststück gelingen, die Kosten zu senken, obwohl die Rahmenbedingungen schwieriger werden: Hersteller von Parfüms und Cremes drängen auf höhere Einkaufspreise, im Onlinehandel steigen die Kosten für die Paketdienste, und in den stationären Geschäften von Douglas haben sich die Energiekosten verdoppelt.

Auf der Einnahmenseite ist unklar, wie sich die Kauflaune der Konsumenten nach dem Weihnachtsgeschäft und angesichts der Preissteigerungen entwickeln wird. So räumt auch van der Laan ein: „Inflation, sinkende Kaufkraft und Störungen in der Lieferkette werden uns in den kommenden Monaten weiterhin beschäftigen und könnten auch unser Geschäft zusehends beeinflussen.“

Genaue Strategie erst im Frühjahr

Der Manager kündigte an, im Frühling 2023 die Eckpunkte seiner Strategie vorstellen zu wollen. Einen genauen Plan müsse er noch ausarbeiten. „Ich bin nicht einmal neun Wochen im Amt. Es ist noch zu früh, um Anpassungen zu präsentieren.“

Die Managerin hat Douglas erfolgreich umgebaut. (Foto: IMAGO/Oliver Langel) Tina Müller

Klar ist, dass der Manager bei Douglas die Omnichannel genannte Strategie aus Online- und Offlinegeschäft stärken will. Die meisten Douglas-Kunden verlangten nach beiden Verkaufswegen, so der Niederländer. Im Internet könnten Kunden schnell einkaufen, in den Filialen bekämen sie eine Beratung.

Douglas erzielte im abgelaufenen Jahr ein Drittel seiner Umsätze online – doppelt so viel wie vor der Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein leichtes Minus von 0,7 Prozent, weil die Menschen wieder vermehrt in den Städten einkaufen. So erlebte das Filialgeschäft nach dem Ende der Coronabeschränkungen ein starkes Comeback. Hier stiegen die Umsätze um über 27 Prozent.

Wie van der Laan genau Kosten senken will, wollte er sich von den Investoren nicht entlocken lassen. Obwohl unter der Führung von Müller bereits 500 Douglas-Standorte geschlossen wurden, dürfte er sich noch einmal kritisch das Filialnetz anschauen.

Einsparpotenzial beim Personal

Auch Personalkosten dürfte er in den Blick nehmen. Man plane beim Personal kein Kostenreduzierungsprogramm, so van der Laan. Neue Verträge würden sich allerdings kritisch angeschaut. Dazu passen Aussagen von Branchenkennern, dass gerade im E-Commerce-Bereich Personalabbau über natürliche Fluktuation erreicht werden soll. Das Onlineteam bei Douglas wurde zwar stark ausgebaut, doch das digitale Geschäft dürfte künftig langsamer wachsen als während der Zeit der Coronarestriktionen.

Einsparpotenzial beim Personal gibt es offenbar auch in der Zentrale. Douglas habe komplexe Strukturen, und es sei nicht auszuschließen, dass manche Beschäftigte doppelte Arbeiten machten. Das würde gerade analysiert, so van der Laan. In den Filialen dürfte es schwieriger werden, Personal abzubauen. Denn Kunden verlangen beim Gang in eine Filiale nach einer Beratung – und die ist personalintensiv.

Van der Laan kündigte auch an, Umsatz und Gewinn steigern zu wollen, blieb Details aber schuldig. Dies kann der Manager auch durch Preiserhöhungen erreichen. Neue Kunden könnte Douglas Branchenkennern zufolge mit einer Expresslieferung gewinnen. An den Plänen von Müller soll auch der neue CEO festhalten. Douglas plant offenbar, ab 2023 einen solchen Dienst in mehreren Städten anzubieten.

Van der Laan sagte, er sei fast am Ende seiner Einarbeitungsphase angekommen. Er habe sich allen zentralen Teams vorgestellt, 80 Filialen besucht und Diskussionen mit über 200 Angestellten geführt. Bei der Präsentation der nächsten Jahreszahlen muss der Manager dann allein die Entwicklung der Zahlen verantworten.

