 Pauschalreisen, Flug, Hotel: Was Sie zum Reiserecht wissen müssen

Wenn im Urlaub etwas schiefläuft, müssen Reisende die richtigen Entscheidungen treffen. Eine Reiserechts-Expertin erklärt, wem Entschädigung zusteht.

Viele Reisen beginnen am Flughafen – und bereits hier kann einiges schiefgehen. Flughafen Frankfurt am Main

Düsseldorf Wenn die Flüge gecancelt werden, der Koffer nicht am Urlaubsort ankommt oder das Hotel doch keinen Pool hat – dann sollten Reisende dringend ihre Rechte kennen. Denn gerade im Reiserecht kursieren viele Mythen und Halbwahrheiten.

„Wir erleben das in unserer Beratungsarbeit ständig, dass Urlauber Probleme mit Anbietern haben. Durch Corona hat sich das aber noch mal verstärkt“, sagt die Juristin Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.

In unserem Livestream Handelsblatt Live Plus hat die Expertin viele Fragen zum Reiserecht beantwortet. Was Sie bei Problemen mit verlorenem Gepäck, mit Flügen, Mietwagen, Unterkunft und zum Sonderfall Pauschalreisen wissen müssen, lesen Sie hier.

Flugreisen: Der Koffer ist verspätet

