Personalmangel Lufthansa-Chef: Ausfallende Flüge auch im Sommer möglich

Großer Ansturm, aber mangelndes Personal: Zu den Osterferien mussten zahlreiche Flüge gestrichen werden. Auch in Frühjahr und Sommer müssen Passagiere damit rechnen.

Während der Corona-Krise wurde an den Flughäfen Stellen abgebaut. Nun ist der Ansturm so groß wie zuletzt 2019, doch an allen Enden fehlt Personal. (Foto: dpa) Typ Boeing 747 der Lufthansa

Frankfurt Lufthansa-Chef Carsten Spohr warnt wegen des Personalmangels an den Flughäfen vor weiteren Flug-Ausfällen im Frühjahr und im Sommer. Schon an diesem Wochenende, an dem in vielen Bundesländern die Osterferien starten, werde die Lufthansa eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren müssen, sagte Spohr in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Schweiz am Wochenende“.

Auf die Frage, ob auch im Frühling und Sommer Flug-Streichungen drohten, antwortete er: „Leider ja, ich mache mir deswegen große Sorgen.“ Dabei sehe die Luftfahrt starke Aufholeffekte nach zwei Jahren Corona-Pandemie. „Die Reiselust hat sich aufgestaut, bei manchen Destinationen liegen unsere Buchungen sogar über dem Niveau von 2019.“ Bei Privatreisen rechne er 2023 mit einer vollständigen Erholung. „Bei Geschäftsreisen bin ich skeptischer.“

>>Lese sie hier: Teurere Tickets und drohender Jobverlust: Luftfahrt kritisiert EU-Klimapaket scharf

An den Flughäfen fehlt Personal, weil in der Corona-Krise Stellen abgebaut wurden und nun händeringend nach Beschäftigten gesucht wird. So will etwa Fraport am größten deutschen Flughafen in Frankfurt in diesem Jahr 1000 neue Mitarbeiter anheuern, hat davon aber erst rund 300 gefunden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wegen der steigenden Kerosinpreise kündigte Spohr auch höhere Preise für Flugtickets an. „Tickets werden teurer, das ist klar“, sagte er der Zeitung. „Wenn der Ölpreis um zehn Dollar pro Barrel nach oben geht, steigt der Ticketpreis im Schnitt um zehn Dollar“, rechnete er vor.

Für die Luftfahrtbranche erwartet der Lufthansa-Chef eine Fortsetzung der Konsolidierung. „Einige europäische Airlines werden es nicht schaffen.“ Deshalb rechne er mit weiteren Übernahmen durch die großen Airlines. Lufthansa selbst hat zusammen mit der Schweizer Reederei MSC eine Offerte zur Übernahme der italienischen Staatsairline ITA abgegeben.

Mehr: Lufthansa stärkt Liquidität mit neuer Kreditlinie