Piloten-Streik Eurowings droht Piloten mit Verkleinerung des Flugbetriebs – Mutterkonzern Lufthansa erwartet Milliardengewinn

Frankfurt Fluggäste des Lufthansa-Ablegers Eurowings müssen sich unter Umständen auf einen langen Tarifkonflikt mit immer neuen Streiks einstellen. Die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC) will erst wieder verhandeln, wenn ein neues Angebot vorliegt. Das werde es aber nicht geben, sagte Eurowings-Finanzchef Kai Duve am Montagmittag. Mehr noch: Das Management rückt vom eigenen Angebot ab, sollte die VC ihren Streik nicht umgehend beenden. Das geht aus einem Schreiben der Geschäftsleitung an die Belegschaft hervor, das dem Handelsblatt vorliegt.

Danach hat das Management der Gewerkschaft ein Ultimatum bis Montag, 21.30 Uhr, gesetzt. Sollte die VC nicht reagieren, sei klar, dass „auch unser Angebot bei weiterer Belastung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit so nicht aufrechterhalten werden kann“, heißt es dem Schreiben. Die Folge wäre ein Schrumpfen des Flugbetriebs zulasten des Personals der Eurowings Deutschland. Damit eskaliert der Konflikt.

Die Piloten von Eurowings Deutschland haben ihren Streik in der Nacht zum Montag begonnen. Die Airline musste deshalb zu Wochenbeginn 240 von 488 Flügen absagen. Nicht alle Flugzeugführer beteiligen sich am Ausstand, zudem können Partner-Airlines etwa aus der Lufthansa-Gruppe Flüge übernehmen. Die VC will bis einschließlich Mittwoch streiken. Der Ausstand kostet laut Duve jeden Tag einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Die Geschäftsführung von Eurowings sieht wohl keine Alternative, als der VC zu zeigen: bis hierhin und nicht weiter. Die VC will die Arbeitsbelastung des Cockpitpersonals reduzieren. Die Eurowings-Piloten fliegen mehr als ihre Kolleginnen und Kollegen der Kernmarke Lufthansa. Die VC fordert unter anderem 14 zusätzliche freie Tage. Das Unternehmen hatte zuletzt zehn Tage mehr geboten, dazu eine Reduktion der Wochenarbeitszeit um zwei Stunden.

Das sei die Grenze des wirtschaftlich Machbaren, so Finanzchef Duve. Intern haben die Manager bei Eurowings ausgerechnet, dass sie rund ein Fünftel ihres Flugprogramms nicht mehr mit dem aktuellen Cockpitpersonal leisten können, sollten die Forderungen der VC komplett umgesetzt werden.

Lufthansa hebt derweil die Prognose an

Der offene Brief an die rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Setzen eines Ultimatums mit harten Konsequenzen ist ein Novum in der langen Geschichte der Tarifkonflikte bei Lufthansa. Zwar haben die Tarifpartner stets hart gefochten. Auch zog sich ein Streit auch schon mal über mehrere Jahre hin, etwa bei den Piloten der Kernmarke. Doch noch nie hat sich das Management während der Gespräche wieder von eigenen Angeboten distanziert und ist derart auf Konfrontationskurs gegangen.

Der Ausstand und die damit verbundenen Kosten würden die Wachstumspläne konterkarieren und das Unternehmen dazu zwingen, Eurowings Deutschland zu „redimensionieren“, heißt es in dem Schreiben weiter. Eurowings Deutschland wird schrumpfen, zugunsten etwa des zweiten Flugbetriebs, der Eurowings Europe mit Sitz auf Malta. Der Brief schließt mit eindringlichen Worten: „Wenn wir morgen früh aufwachen und unser Unternehmen einfach weiter so bestreiken lassen, bringt die VC nicht nur die Perspektiven des Flugbetriebs EW Deutschland, sondern zunehmend der gesamten Eurowings in Gefahr.“

Der Bilanz der Lufthansa-Gruppe haben die bisherigen Streiks, etwa bei den Piloten und dem Bodenpersonal der Kernmarke Lufthansa, derweil nur begrenzt geschadet. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die das Unternehmen am Montagabend publizierte. Danach stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im dritten Quartal von 251 Millionen auf rund 1,1 Milliarden Euro. Die Arbeitskämpfe belasteten den Wert mit etwa 70 Millionen Euro.

Der Umsatz verdoppelte sich nahezu – von 5,2 Milliarden auf 10,1 Milliarden Euro. Angesichts der guten Entwicklung hebt das Management die bisherige Prognose an. So soll im Gesamtjahr ein bereinigtes Betriebsergebnis von mehr als einer Milliarde Euro erzielt werden. Allerdings könnten „unvorhersehbare Umstände“ dazu führen, dass diese Vorhersage noch angepasst werden muss.

