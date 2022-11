Preise für Persil und Pril Henkel legt beim Umsatz fast zweistellig zu

Düsseldorf Der Konsumgüterkonzern Henkel kann seine Erlöse aufgrund deutlich höherer Preise steigern. In den ersten neun Monaten wuchs der Hersteller von Persil, Pril und Pritt aus eigener Kraft um 9,7 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro. Das teilte der Düsseldorfer Dax-Konzern am Dienstagmorgen mit. Ergebniskennziffern nennt der Konzern zu seinen Neunmonatszahlen nicht. Im dritten Quartal ist der Umsatz organisch um 11,3 Prozent gestiegen. Analysten hatten mit einem Plus von neun Prozent gerechnet.

Insgesamt schneidet der Konsumgüterhersteller etwas schwächer ab als die Konkurrenz. Nivea-Produzent Beiersdorf war in den ersten neun Monaten um 11,1 Prozent gewachsen, der britische Wettbewerber Unilever („Dove“, „Knorr“) steigerte seinen Umsatz ebenfalls zweistellig.

Viele Konsumgüterhersteller legen gerade beim Umsatz zu, weil es ihnen gelungen ist, die Preise zu erhöhen. Henkel hatte seine Preise in den ersten neun Monaten um 11,6 Prozent angehoben. Gleichzeitig hat der Markenartikler weniger Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kosmetikprodukte verkauft. Bereinigt um Portfolioeffekte ging der Abverkauf in beiden Bereichen jeweils um fünf Prozent zurück.

Konzernchef Carsten Knobel erklärte das auch damit, dass „Verbraucher wegen gestiegener Energiepreise gerade in Westeuropa stärker preisgünstigere Produkte in Betracht ziehen“. Man würde hierzulande auch Kunden an Handelsmarken verlieren, manche Verbraucher kauften günstigere Henkel-Marken.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zuletzt hatte auch der Kosmetikriese L’Oreal festgestellt, dass Konsumenten gerade im besonders von der Inflation betroffenen Großbritannien vermehrt zu günstigeren Produkten greifen.

Henkel hebt Prognose an und rechnet mit weiteren Preiserhöhungen

Da Henkel gestiegene Kosten teils weitergeben kann, hebt das Unternehmen seine Prognose an: Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem organischen Umsatzwachstum von sieben bis acht Prozent. Zuvor war Henkel von einem Plus zwischen 5,5 und 7,5 Prozent ausgegangen. Auch die Konkurrenten hatten zuletzt ihre Umsatzziele angehoben, allerdings rechnen diese mit einem noch stärkeren Erlös. So geht Beiersdorf etwa von einem organischen Plus zwischen neun und zehn Prozent aus, Unilever rechnet mit acht Prozent Zuwachs.

Henkel rechnet auch mit mehr Gewinn. Der Dax-Konzern erwartet eine bereinigte Umsatzrendite (Ebit-Marge) in einer Bandbreite zwischen zehn und elf Prozent. Zuvor lag die Prognose bei neun bis elf Prozent. Auch hier schneidet Konkurrent Beiersdorf besser ab: Die Hamburger rechnen mit einer Ebit-Marge von um die 13 Prozent.

Der Manager baut den Konsumgüterkonzern um. (Foto: Henkel) Henkel-Chef Carsten Knobel

„Die Erhöhung der Prognose werten wir als sehr positives Zeichen für 2023“, sagt Jella Benner-Heinacher, die Henkel für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz beobachtet. Henkel habe zuletzt seine Resilienz unter Beweis gestellt.

Für das kommende Jahr rechnet Henkel-Finanzchef Marco Swoboda mit weiteren Preiserhöhungen. „Wir haben noch nicht in allen Bereichen die Kostensteigerungen weitergeben können. Selektiv ist deshalb weiteres Preismanagement nötig.“

Henkel: Klebstoffgeschäft sorgt für Wachstum, Kosmetikgeschäft schwächelt

Wachstumstreiber bei Henkel war erneut das Klebstoffgeschäft, das für die Hälfte des Konzernumsatzes, aber für rund 60 Prozent des Gewinns steht. Die Sparte wuchs aus eigener Kraft um 13,7 Prozent und konnte – anders als das Konsumgütergeschäft – auch die Verkaufsmenge steigern. Henkel ist im Bereich Klebstoffe Marktführer und beliefert etwa Autohersteller, Flugzeugbauer, Baukonzerne oder Verpackungshersteller.

>> Lesen Sie mehr: Wie Klebstoffe über den Erfolg von VW und Tesla entscheiden

Schwächer wuchs das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln: Das Umsatzplus betrug in den ersten neun Monaten 7,4 Prozent. Der Bereich Kosmetik wuchs nur um 0,6 Prozent. Das Kosmetikgeschäft von Henkel schwächelt seit Jahren, weil es zu klein und nicht profitabel genug ist. Henkel ist vor allem im Massenkonsumgütergeschäft tätig, das geringere Margen abwirft als etwa der Verkauf hochwertiger Gesichtscremes.

CEO Knobel baut den Konzern deshalb um. Er will die Kosmetik („Dial“, „Syoss“) mit dem besser laufenden Wasch- und Reinigungsmittelbereich und seinen bekannten Marken wie Persil oder Pril zusammenlegen. Nach Abschluss des Umbaus Anfang 2023 soll Henkel dann auf zwei Säulen stehen: dem Klebstoffgeschäft und dem „Consumer Brands“ genannten Konsumgütergeschäft.

Henkel-Manager Wolfgang König, der die neue Sparte führen wird, sprach zuletzt große Ineffizienzen in diesem Bereich an. So hätten bislang immer Verkäufer aus beiden Konsumgüterbereichen mit dem Handel gesprochen und Mitarbeiter aus beiden Sektoren an ähnlichen Technologien geforscht. „Man findet nur schwer eine Firma im Konsumgüterbereich, die sich einen solchen Luxus leistet“, sagte König im September.

Henkel will im Zuge des Konzernumbaus bis Ende 2023 weltweit 2000 Stellen streichen, davon 300 in Deutschland. Henkel liege bei der Zusammenlegung vor dem ursprünglichen Zeitplan. In Deutschland laufen gerade Gespräche mit einzelnen Mitarbeitern. Knobel will Henkel durch den Umbau auch schlagkräftiger machen. Experten rechnen jedoch nicht automatisch mit Vorteilen auf der Erlösseite.

Henkel will sich bis Jahresende aus Russland zurückziehen

Der Düsseldorfer Konzern hält weiter an dem Zeitplan fest, sich bis Jahresende aus Russland zurückzuziehen. Man sei „mit mehreren Parteien in Gesprächen“, sagte Finanzchef Swoboda. Ein Kaufvertrag sei noch nicht unterschrieben. Der Konzern erwägt, einige Geschäftsbereiche zu verkaufen oder ganz einzustellen, auch eine Übernahme durch das Management ist denkbar.

Henkel hatte Mitte April unter großem öffentlichem Druck seine Geschäfte in Russland eingestellt. Dort war Henkel wie kein anderer Dax-Konzern investiert. Der Persil-Hersteller erzielte dort fünf Prozent seines Konzernumsatzes, rund eine Milliarde Euro, und beschäftigte in elf Werken 2500 Mitarbeiter. Noch produziert der Konzern vor Ort.

Mehr: „Bauen eine neue Firma in der Firma“: Was der künftige Chef mit der neuen Henkel-Sparte vorhat