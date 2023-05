Preissteigerung Logistiker werden vom Treiber zum Opfer der Inflation

Mit überbordenden Frachtraten sorgten die weltweiten Logistikanbieter 2022 für einen kräftigen Preisanstieg. Darunter leiden sie nun selbst.

Noch 2022 sorgten die hohen Frachtraten für reichlich Preisauftrieb. (Foto: dpa) Containerschiff im Hamburger Hafen

Düsseldorf Mindestens ein Prozentpunkt der weltweiten Inflation, klagte US-Präsident Joe Bilden im vergangenen Jahr, gehe auf Kosten der Logistikanbieter. Diese nämlich hatten nach Ausbruch von Corona zunächst ihre Kapazitäten massiv zurückgefahren, um schon wenige Monate später festzustellen, dass dies zu erheblichen Engpässen im Warenverkehr führte.

Von dem angerichteten Chaos, hervorgerufen durch Containermangel und Abfertigungsstaus in den Häfen, profitierten sie fürstlich. Obwohl 2022 geschätzt vier Prozent weniger auf See transportiert wurden als im Jahr zuvor, verfünffachte die Mangelverwaltung die weltweiten Frachtraten. Reedereien, Luftfrachtfirmen und Speditionen kassierten Rekordgewinne auf Kosten von Industrie und Verbrauchern, denen man die Preissteigerungen in der Logistik kurzerhand weiterreichte.