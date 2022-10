Premiumanspruch Neue Jets, neue Sitze, besseres Catering – Lufthansa-Chef verspricht Qualitätsoffensive

Carsten Spohr nutzt die Vorstellung des ersten Dreamliners für seine Flotte, um zu erklären, wie die Airline wieder bei den Kunden punkten will. Er nimmt dafür Milliarden in die Hand.

4,5 Milliarden Euro will der Airline-Konzern investieren, um seinen Premiumanspruch zu verteidigen. (Foto: dpa) Lufthansa-Chef Carsten Spohr (rechts) und Jens Ritter, CEO von Lufthansa Airlines

Frankfurt Carsten Spohr weiß: „Man fliegt gerne mit einem Winner.“ Also will der Lufthansa-Chef seine Airline zu einem solchen Gewinner machen. Dass dabei viel Arbeit auf die gesamte Lufthansa-Truppe wartet, ist dem Manager bewusst. „Sie wissen, was im Sommer los war. Ich musste mich bei den Kunden entschuldigen“, sagte Spohr am Freitag in Frankfurt.

Tausende Flüge mussten die Airlines der Lufthansa-Gruppe zu Beginn der Sommersaison streichen. Man hatte zu aggressiv geplant, der Flugplan passte nicht mit dem verfügbaren Personal zusammen – weder bei Lufthansa noch bei Partnern wie den Flughäfen oder den Bodendienstleistern.

Doch an diesem Freitag will Spohr nach vorn schauen. Es ist eine Kulisse, wie sie der Manager und Pilot liebt. Links neben der Rednerbühne in der imposanten A380-Wartungshalle am Frankfurter Flughafen steht der jüngste Neuzugang der Lufthansa-Flotte. Es ist die erste von insgesamt 32 Boeing 787-9. Beiname: Dreamliner.