P&G-Marken Diese Produkte gehören zu Procter & Gamble

Shampoo, Zahnbürsten, Waschmittel: Obwohl viele Menschen die Produkte des Markengiganten P&G nutzen, kennen den Konzern nur wenige. Das ist Teil der Unternehmensstrategie. Wir stellen den Hersteller von Ariel, Pampers und Oral-B vor.

Das Unternehmen ist für seine breite Produktpalette im Hygiene- und Kosmetikbereich bekannt. (Foto: AP) Das Logo von Procter & Gambler an der Konzernzentrale in Cincinnati

Düsseldorf P&G steht für „preiswert und günstig“? Auch. Aber das Logo, das Sie auf Haarshampoo von Head & Shoulders, Windeln von Pampers, Zahnbürsten von Oral-B oder auch Raumerfrischern von Febreze finden, ist die Abkürzung des US-amerikanischen Markengiganten Procter & Gamble.

Die US-Einwanderer William Procter und James Gamble haben das Unternehmen 1837 in Cincinnati gegründet, der Hauptsitz des Konzerns liegt auch heute noch in Ohio. In den 60er-Jahren wagte P&G dann die Expansion über den Atlantik, unter anderem auch nach Deutschland.

Heute ist der Anbieter von Hygiene- und Kosmetikartikeln in diversen europäischen Supermarktregalen zu finden. Und auch der deutsche Markt ist inzwischen wichtig für Procter & Gamble: Nach Unternehmensangaben ist Deutschland der größte Standort außerhalb der USA. Einer Sprecherin zufolge sind hier knapp 10.000 der insgesamt etwa 110.000 Mitarbeiter für P&G im Einsatz. Das Unternehmen ist in etwa 70 Ländern aktiv und eines der größten Konsumgüterunternehmen weltweit. Allein im Heimatland USA führt Procter & Gamble 24 Werke. Das spart Kosten für den Transport, denn in den Vereinigten Staaten macht das Unternehmen fast die Hälfte seines Umsatzes. Danach folgt Europa als zweitwichtigster Markt.

Procter & Gamble: Wie viel Umsatz und Gewinn macht P&G?

Weil das Geschäftsjahr von P&G jeweils nicht zum Kalenderjahr, sondern zum 30. Juni endet, veröffentlichte das Unternehmen bereits am 28. Juli seinen Jahresbericht. Dem Geschäftsjahr 2022/2023 zufolge setzte Procter & Gamble 82 Milliarden Dollar um. Das entspricht etwa 74,8 Milliarden Euro. Dabei hat der US-Konsumgüterriese weitere Preiserhöhungen durchsetzen und damit Umsatz und Gewinn über den Erwartungen des Marktes steigern können. Im vergangenen Quartal steigerte der Konzern, der für Marken wie Ariel und Gilette bekannt ist, den Umsatz um fünf Prozent auf 20,55 Milliarden Dollar. Damit übertraf P&G die Erwartungen der Analysten, die mit 19,98 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Auch der Gewinn je Aktie legte zu. Vor allem im US-Heimatmarkt liefen die Geschäfte rund, sagte Finanzchef Andre Schulten. In China, dem mittlerweile zweitgrößten Markt des Konzerns nach den USA, sei die Nachfrage dagegen eher schwach geblieben.

Auch in Zukunft will der Konzern weiter wachsen und kündigte für sein gerade begonnenes neues Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum zwischen vier und fünf Prozent an – mehr als etwa der deutlich kleinere Wettbewerber Henkel für 2023 in Aussicht gestellt hat. Dieser rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen einem und drei Prozent.

Womit verdient Procter & Gamble am meisten Geld?

P&G teilt sein Sortiment weltweit in fünf Segmente ein:

Beauty: Körper- und Haarpflege

Körper- und Haarpflege Grooming: Rasur

Rasur Health Care: Gesundheit

Gesundheit Fabric & Home Care: Reinigungsmittel

Reinigungsmittel Baby, Feminine & Family Care: Baby- und Damenhygiene

Mehr als ein Drittel seines Umsatzes macht P&G mit Produkten aus dem Bereich Reinigungsmittel. Das macht Marken wie Ariel, Febreze oder Meister Proper zum Kassenschlager des Unternehmens. Der Geschäftsbericht weist für dieses Segment weltweit „Position eins oder zwei in den Märkten, in denen wir konkurrieren“ aus und bescheinigt sich selbst die globale Marktführerschaft „mit einem weltweiten Marktanteil von über 35 Prozent, vor allem mit den Marken Tide, Ariel und Downy“.

Die weltweit größte Marke von P&G ist so bekannt, dass sie sogar synonym gebraucht wird: Wer nach Pampers fragt, bekommt Babywindeln.

P&G-Marken: Welche Marken gehören zu Procter & Gamble?

Das sind die Marken, mit denen P&G den meisten Umsatz weltweit erwirtschaftet:

Beauty: Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, SK-II

Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, SK-II Grooming: Braun, Gillette, Venus

Braun, Gillette, Venus Health Care: Crest, Clearblue, Oral-B, Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, Vicks (in Deutschland Wick)

Crest, Clearblue, Oral-B, Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, Vicks (in Deutschland Wick) Fabric & Home Care: Ariel, Downy (in Deutschland Lenor), Gain, Tide, Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean (in Deutschland Mr. Proper), Swiffer

Ariel, Downy (in Deutschland Lenor), Gain, Tide, Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean (in Deutschland Mr. Proper), Swiffer Baby, Feminine & Family Care: Luvs, Pampers, Always, Always Discreet, Tampax, Bounty, Charmin, Puffs

Quelle: Unternehmen

Gehört Pringles noch zu P&G?

Nein. Mit dem Verkauf von Pringles an Kellogg’s hat sich Procter & Gamble seit 2012 aus dem Lebensmittelbereich zurückgezogen.

P&G-Kritik: Wie nachhaltig ist Procter & Gamble?

Eine wichtige Säule des Geschäftsmodells von P&G ist das Markenmanagement. Das heißt, dass P&G einzelne Marken und Produkte bekannter macht, als das Unternehmen selbst. In der Praxis bedeutet das vor allem, dass der Konzern milliardenstarke Etats in Werbung investiert.

Das kann allerdings auch schiefgehen, wie der gefloppte Öko-Auftritt des Schuppen-Shampoos „Head & Shoulders“ belegt. Anfang 2017 hatte P&G publikumswirksam verkündet, die „erste recycelbare Shampoo-Flasche aus gesammeltem Strandplastik“ als Verpackung zu verwenden. Das Landgericht Frankfurt hat P&G darauf im Februar 2018 verboten, mit folgendem Satz auf dem Etikett zu werben: „Hergestellt mit Plastik, das am Strand gesammelt wurde“. Nur etwa 25 Prozent der Flasche bestanden aus genanntem Plastik. Das Gericht urteilte, dass die Prozentangabe gut sichtbar auf der Vorderseite der Flaschen stehen sollte.

Inzwischen arbeitet der Hygiene-Gigant an seinem Image in Sachen Nachhaltigkeit: Unter anderem lancierte P&G kürzlich eine gemeinsame Kampagne mit der Naturschutzorganisation WWF, die sich für Waschen bei geringerer Temperatur einsetzt. Der Konzern behauptet zudem, dass im Jahr 2022 „79 Prozent der Produktverpackungen recycelbar oder wiederverwendbar waren“. P&G habe sich außerdem zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein, also keine Treibhausgasemissionen mehr zu emittieren.

