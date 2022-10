Quartalszahlen Amazon legt enttäuschenden Ausblick vor – Aktie bricht zeitweise 20 Prozent ein

Wegen der hohen Inflation rechnet Amazon mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft. Ausrechnet die wichtige Cloud-Sparte läuft deutlich schwächer als erwartet.

Der weltgrößte Online-Händler Amazon hat Anleger mit einer schwachen Umsatzprognose für das Weihnachtsquartal überrascht. Der Konzern erwartet Erlöse zwischen 140 Milliarden und 148 Milliarden Dollar, wie er am Donnerstag mitteilte.

Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet. Der Aktienkurs brach nachbörslich zeitweise um mehr als 20 Prozent ein. Auch die Gewinnprognose – Amazon stellt ein Ergebnis zwischen null und 4,0 Milliarden Dollar in Aussicht – fiel enttäuschend aus.

Finanzchef Brian Olsavsky kündigte an, Amazon werde künftig stärker sparen: „Wie zu ähnlichen Zeiten in unserer Geschichte, haben wir auch jetzt Maßnahmen ergriffen, um den Gürtel enger zu schnallen, einschließlich eines Einstellungsstopps in bestimmten Geschäftsbereichen.“

Zudem plane Amazon, manche Produkte und Dienstleistungen einzustellen, sagte Olsavsky. Konkrete Produkte nannte er nicht. „Unser Ziel ist es, das richtige Gleichgewicht zwischen langfristigen Investitionen für unsere Kunden zu finden und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu verbessern.“

