Quartalszahlen Amazon schockiert Investoren mit Milliardenverlust – Aktie verliert rund zehn Prozent

Amazon muss Milliarden auf die Anteile am E-Auto-Hersteller Rivian abschreiben. Aber auch im Onlinehandel schreibt der Techkonzern Verluste.

New York Damit haben die Investoren nicht gerechnet: Amazon hat im ersten Quartal des Jahres 3,8 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Grund dafür waren dem schwächelnden Onlinehandel vor allem die Abschreibung auf die Beteiligung an Rivian, die mit 7,6 Milliarden Dollar zu Buche schlug. Die Aktie des E-Auto-Herstellers hat im ersten Quartal massiv an Wert verloren.

Die nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen ließen den Aktienkurs nachbörslich um mehr als zehn Prozent nach unten rauschen, nachdem die Aktie zuvor 4,6 Prozent zugelegt hatte.

Es ist vor allem der enttäuschende Ausblick, der die Investoren beunruhigt. Amazon warnt, dass die Inflation dem Unternehmen weiter zu schaffen macht. Die Inflation habe im ersten Quartal zusätzliche Kosten von zwei Milliarden Dollar verursacht, sagte der Finanzvorstand Brian Olsavsky. Und der Inflationsdruck werde nicht so schnell sinken.