Quartalszahlen Puma wächst vier Mal so schnell wie Adidas – das liegt vor allem an einem Markt

München Die vielen globalen Unsicherheiten und Risiken sieht Puma-Chef Björn Gulden sportlich. „Die Situation ist für alle schwierig. Wir müssen nur besser sein als der Rest“, sagte der Norweger bei Vorlage der Quartalszahlen.

Derzeit gelingt das dem drittgrößten Sportartikelkonzern der Welt. Puma ist weiterhin deutlich dynamischer unterwegs als Adidas. Während der größere Konkurrent die Prognosen für das laufende Jahr am Dienstag senken musste, hob Gulden am Mittwoch nach einem Rekordquartal den Ausblick für den Umsatz an. „Sie gehen ihren eigenen Weg“, lobte Analyst James Grzinic vom Investmenthaus Jefferies.

Das Auseinanderlaufen der beiden fränkischen Erzkonkurrenten hat mehrere Ursachen. Die wichtigste ist die unterschiedliche Präsenz in China, wo Adidas durch die ständigen Lockdowns und die Boykottaufrufe gegen westliche Marken besonders hart getroffen ist.

