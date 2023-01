Ranking Handel und Marken Diesen Unternehmen schenken Kunden ihre Treue

Der Brandindex Kundenloyalität von Yougov ermittelt, welche Unternehmen und Marken ihre Kunden gut binden konnten.

Tradition und Investition – das Familienunternehmen hat auch in der Coronakrise Filialen und das Onlineportal modernisiert. (Foto: PR) Filiale der Parfümerie Pieper

Köln Die Coronakrise konnte die Geschäftsführung der Parfümerie Pieper nicht einschüchtern. Im Gegenteil. Die Einzelhandelskette trotzte den Lockdowns und ging in die Offensive. Das Unternehmen aus Herne investierte in eine neue und mehrere bestehende Filialen. Im Jahr 2020 bekam zudem der Onlineshop ein technisches und optisches Update.

Die Kundschaft der Parfümerie mit ihren 140 Filialen in vier Bundesländern hat den Einsatz in schwierigen Zeiten honoriert – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Marktforschungsinstituts Yougov. Die Untersuchung erhebt, wie treu Kunden einer Marke sind – und welche Anbieter aus 33 Kategorien die Loyalität der Verbraucher im Vergleich zum Vorjahr am stärksten steigern konnten.

Pieper liegt hier ganz vorn. Die Parfümeriekette legte um über 16 Prozentpunkte auf einen absoluten Wert von fast 60 zu. „Wir sind im Bereich der Kundenbindung immer eine Spur persönlicher – da agieren wir als Familienunternehmen einfach anders als Konzerne“, sagt Geschäftsführer Oliver Pieper.

Tatsächlich haben sich Konkurrenten wie zum Beispiel Douglas oder der Onlineshop Flaconi bei der Kundenbindung nicht nennenswert verbessert. „Schon in der Umfrage des vergangenen Jahres hat sich gezeigt, dass Unternehmen gut abschneiden, wenn sie während der Coronazeit investierten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Diesen Trend sehen wir jetzt wieder“, sagt Studienleiter Felix Leiendecker von Yougov. Douglas dagegen hatte im Sommer 2021 bekannt gegeben, 60 seiner 430 Filialen in Deutschland schließen zu wollen.

Bei der Kundentreue ebenfalls stark zugelegt hat Alltours im Segment der Reiseanbieter. Die Düsseldorfer steigerten ihren Wert binnen eines Jahres um 13 Prozentpunkte auf nunmehr 70 Punkte. „Wir profitieren durch unsere 49-jährige Unternehmenshistorie ohnehin von einer gewachsenen Kundenloyalität“, sagt Alltours-Sprecher Jens Völmicke. Zudem habe sein Unternehmen „während der Krise einiges richtig gemacht“.

So ließ Alltours laut Völmicke seine angeschlossenen Hotels auch bei geringer Auslastung offen, während viele Wettbewerber ihre Häuser geschlossen hätten. Zudem räumte das Unternehmen seinen Kunden flexiblere Stornierungsmöglichkeiten ein als üblich. Sie konnten beispielsweise auch kurzfristig mit Reiserücktritten auf coronabedingte Einschränkungen reagieren – ohne dass Kosten entstanden.

Dieser Service sei ursprünglich eine Reaktion auf die Pandemie gewesen, sagt Völmicke. Doch er habe sich bewährt und werde fortgeführt. Alltours nutzte die Coronazeit auch für weitere Investitionen. Im vergangenen Jahr integrierte das Unternehmen 14 Niederlassungen des Reiseanbieters RSO in sein Filialnetz. Insgesamt verfügt Alltours nun über 80 eigene Büros und 90 Franchisebüros.

Mit dem hohen Einsatz während der Krise möchte Alltours das Fundament für künftiges Wachstum legen. 20 Prozent mehr Gäste sollen es 2023 werden, verkündete das Unternehmen Ende Oktober. Dazu wurde das Pauschalreiseangebot in rund 40 Ländern weltweit ausgebaut – zudem sicherte sich Alltours zusätzliche Flugkontingente. Die Rechnung scheint laut Alltours aufzugehen. „Die Buchungen für den Sommer liegen aktuell über Vorkrisenniveau“, sagt Völmicke.

Von der wiedergekehrten Reiselust profitieren auch Hotels. „Während der Coronakrise war die Branche nahezu komplett eingebrochen und kommt nun wieder zurück. „Die Reisebranche steht nach den Coronajahren vor einem Boom“, erläutert Leiendecker. Parallel stellt er in dem Segment „überwiegend positive Entwicklungen bei der Kundenloyalität“ fest.

Ganz vorn im Ranking der Aufsteiger bei der Kundentreue findet sich B&B Hotels mit einem Plus von elf Prozentpunkten. Insgesamt beträchtliche Preissteigerungen im Übernachtungsgewerbe könnten dem eher günstigen Anbieter zu mehr Zuspruch verholfen haben. Haben doch Hotels laut dem Vergleichsportal Idealo.de innerhalb eines Jahres beim durchschnittlichen Übernachtungspreis um 27,5 Prozent von 109 auf 139 Euro zugelegt.

Wechselbereitschaft wächst

Ebenfalls kräftige Preissteigerungen machen auch etablierten Tankstellenmarken das Leben schwer. Im Ranking zeigten die Marken Westfalia und Agip eine aufstrebende Tendenz, während bekanntere Anbieter wie Esso, Shell oder Aral in der Kundengunst sanken. „Wenn Produkte teurer werden, wechseln Kunden häufiger die Marke. Sie hoffen auf größere Einsparungen“, sagt Leiendecker.

Allerdings starten Westfalia (62,5) und Agip (59,6) auch von einem vergleichsweise geringen Niveau bei der Kundenbindung. „Größere Sprünge sind vor allem bei jüngeren Marken möglich, deren Bekanntheit noch nicht sehr ausgeprägt ist“, sagt Leiendecker. Wenn Marken dagegen bereits ein hohes Level erreicht hätten, falle es schwerer, den Loyalitätswert weiter zu verbessern.

>> Lesen Sie hier: Diese Marken gehören zum VW-Konzern

Dass dies dennoch möglich ist, beweisen die beliebtesten Kaffeemarken. 90 Prozent der deutschen Erwachsenen trinken Kaffee und die allermeisten von ihnen schwören auf ihre Marke. Die Loyalität zum bevorzugten Anbieter ist laut Yougov-Studie nirgends so ausgeprägt wie bei Kaffeetrinkern. Gleich drei Marken schaffen einen Wert von mehr als 80 Prozent. Dies bedeutet: Mehr als vier von fünf Kunden würden die jeweilige Marke erneut kaufen.

Methodik So wurde die Umfrage gestaltet Um die Loyalität von Kunden zu einer Marke zu ermitteln, interviewte das Meinungsforschungsinstitut Yougov im Laufe des Jahres 2022 rund eine Million Konsumenten. Die Teilnehmer gaben an, ob sie bereits Kunde einer Marke waren und welche Marke innerhalb der zugehörigen Kategorie sie erneut kaufen würden. So wurde die Umfrage ausgewertet Berücksichtigt wurden nur Marken, zu denen sich mindestens 150 Kunden bekannten. Erhoben wurden der Prozentsatz derer, die eine Marke wieder kaufen würden und die Abweichung zum Vorjahreswert in Prozentpunkten. In den Top 5 wurden ausschließlich Marken aufgeführt, die ein Plus von mindestens 0,5 Prozent erreichten.

Tchibo, das 1955 sein erstes Geschäft in Hamburg eröffnete, erreichte die Bestmarke (87,1) und vermochte, auf diesem hohen Niveau sogar noch Kunden hinzuzugewinnen. „Der Zuwachs von Tchibo kann als Erholung gewertet werden“, sagt Leiendecker. „Die Marke hatte wie viele während der Coronakrise an Loyalität eingebüßt.“

Treue zum Nischenprodukt

Ein Beispiel für eine junge Marken mit einer hohen Kundentreue ist Love Nature. Das Tochterunternehmen des Konsumgüterkonzerns Henkel verkauft seine Öko-Reinigungsmittel erst seit dem Jahr 2020. Nun konnte Love Nature seinen Wert um elf Prozentpunkte in die Höhe schrauben – mit rund 82 Prozent ist auch der absolute Wert überdurchschnittlich hoch. In der Kategorie der Wasch- und Reinigungsmittel legte keine Marke stärker zu als die Henkel-Tochter.

Der Erfolg von Love Nature hätte ohne Pandemie und Energiekrise noch größer sein können, sagt Studienleiter Leiendecker. Denn in Krisenzeiten hätten es Marken für den täglichen Gebrauch im gehobenen Preissegment schwerer. „Wenn das Geld am Monatsende knapp wird, greifen viele dann doch wieder zu den günstigeren Produkten“, sagt der Yougov-Experte.

Love Nature setzt auf recycelbare Verpackungen und verzichtet auf Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs. Einige Drogerie- und Supermärkte bieten die Wasch- und Spülmittel von Love Nature auch zum Nachfüllen an. Doch dieser Service wird bislang nur von einer Minderheit genutzt. Die Marktanteile der Selbstbedienungsanlagen lagen Ende 2021 zwischen 0,1 Prozent bei Waschmitteln und einem Prozent bei Badreinigern. Dies geht aus Zahlen der Marktforscher von Euromonitor International hervor.

Der Markt bietet insgesamt noch viel Potenzial. Die Zahl derer, die sich bewusst für mehr Nachhaltigkeit im Haushalt entscheiden, sei noch vergleichsweise gering, heißt es auf der Henkel-Homepage. Maren Lahm, Marketing Director bei Henkel, bescheinigt der Kundschaft „ein hohes Vertrauen“ in die Marke. „Love Nature setzt auf ein konsequent nachhaltiges Konzept“, sagt Lahm. Dieses werde zum Beispiel durch externe Zertifikate wie das EU-Ecolabel bestätigt.

Mehr: Elektronik aus Deutschland ist wieder gefragt – aber nur in Nischen