Die vier großen Duft- und Aromahersteller werden verdächtigt, illegale Preisabsprachen getroffen zu haben. Die Zentrale des Dax-Konzerns Symrise wurde durchsucht.

Der deutsche Dufthersteller steht unter Kartellverdacht. (Foto: dpa) Symrise-Zentrale in Holzminden

Düsseldorf Der deutsche Duft- und Aromahersteller Symrise steht unter Verdacht, mit seinen drei großen Wettbewerbern illegale Preisabsprachen getroffen zu haben. Sowohl die EU-Kartellbehörde als auch die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) haben Untersuchungen eingeleitet. Neben dem Dax-Konzern sind auch die beiden Schweizer Unternehmen Firmenich und Givaudan sowie der US-Konzern International Flavors & Fragrances (IFF) betroffen.

Symrise bestätigte am Mittwoch auf seiner Bilanzpressekonferenz, dass es am Dienstag Durchsuchungen am Stammsitz im niedersächsischen Holzminden gegeben hat. Die vier großen Duft- und Aromahersteller bilden ein Oligopol und kontrollieren zusammen über 60 Prozent des weltweit 39 Milliarden Euro großen Marktes. Symrise ist mit einem Marktanteil von zehn Prozent die Nummer drei der Branche.

