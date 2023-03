Regionalverkehr Privatbahnen sehen sich durch die Deutsche Bahn in den Streik gezogen

Private DB-Wettbewerber müssen ihren Verkehr am Montag ruhen lassen, selbst wenn sie nicht bestreikt werden. Ein Grund sei die Verschwiegenheit der Bahn.

Das Bahnunternehmen ist vom Streik mittelbar betroffen. (Foto: IMAGO/Stefan Zeitz) Private Regionalbahn ODEG in Wismar

Düsseldorf Der für den kommenden Montag angekündigte Streik im Schienen-Fernverkehr bringt die privaten Regionalbahnen gegen den DB-Konzern auf. In einer Konferenzschalte teilte das Staatsunternehmen den rund 400 betroffenen Verkehrsmanagern am Freitag mit, dass man sie erst am Sonntagabend um 21 Uhr über die streikbedingt ausfallenden Stellwerke informieren werde. Das berichteten Teilnehmer des Gesprächs dem Handelsblatt.

„Dort gab es anschließend einen Sturm der Entrüstung“, sagte einer von ihnen. Zu diesem Zeitpunkt sei eine Umplanung im Fahrbetrieb für den Montag schließlich nicht mehr möglich.

Infolge der zurückhaltenden Informationspolitik der Bahn werden nun auch private Regionalbahn-Anbieter zum Opfer der Arbeitsniederlegung, deren Belegschaft nicht von der streikbereiten Eisenbahner-Gewerkschaft EVG dominiert wird. Als einer der Ersten von ihnen teilte die Eisenbahngesellschaft ODEG am Freitag mit, anders als geplant nun doch keine ihrer Zuglinien in Deutschlands Nordosten zu bedienen.