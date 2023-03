Reisebranche Europa wartet sehnsüchtig auf Touristen aus China

Berlin Die Stimmung in der Touristikbranche ist grundsätzlich optimistisch. Zahlreiche Studien scheinen zu belegen: Reisen ist nach der Coronakrise wieder in. „Es tut so gut, nach drei Jahren wieder hier zu sein“, freute sich David Goodger, Direktor des Marktforschungsunternehmens Tourism Economics, in dieser Woche auf der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin.

Doch es gibt nicht nur Grund zu jubeln. Während die Europäer selbst ihre Reisebudgets schon wieder strapazieren, leidet Europa als Reiseziel nach wie vor unter den Folgen der Pandemie. Vor allem die Gäste von weit her fehlen – besonders aus Asien, speziell aus China.

Die Zahl der Langstreckenreisen zu Zielen in Europa liegt noch um 43 Prozent unter Vorkrisenniveau, zeigen die Daten, die Goodger im Palais am Funkturm präsentierte. Bei Kurzstreckenreisen etwa zwischen europäischen Ländern beträgt das Minus nur noch 17 Prozent. Das hat wirtschaftliche Folgen.

Europa als Reiseziel hängt zu einem Viertel von Gästen ab, die von weit her anreisen, rechnet Marktforscher Goodger vor: „Sie bleiben häufig länger und sie geben mehr aus.“ Auch die European Travel Commission (ETC), eine Organisation der europäischen Tourismusverbände, beklagt sich. „Wir sehen die Erholung, aber bei Langstreckenreisen hinkt die Reisedestination Europa hinterher“, sagte ihr Präsident Luis Araujo.

Immerhin das Geschäft mit Touristen aus Nordamerika ist wieder angelaufen. „Veranstalter, die in den USA Reisen nach Europa verkaufen, melden, dass sie dieses Jahr wieder auf das Niveau von 2019 kommen werden“, berichtet Tom Jenkins, Chef des Industrieverbands European Tourism Association (ETOA).

Hohe Inflationsrate, teure Flüge – Comeback von Chinatouristen verzögert sich

Bis zur Pandemie waren es allerdings besonders chinesische Touristen, die die Nachfrage nach einer Herberge befeuert hatten. Und die hierzulande besonders gerne und teuer einkauften. Zwischen 2010 und dem Beginn der Krise sei das Volumen von Reisen aus China nach Europa um 350 Prozent gestiegen, so Jenkins. Dann – ab Januar 2020 – war schlagartig Schluss.

Die strengen Corona-Beschränkungen sind in China aufgehoben. Doch erst wenige Chinesen machen sich auf den Weg nach Europa. (Foto: dpa) Chinesische Reisende am Flughafen in Peking

Zwar hat die Regierung in Peking ihre strenge Null-Covid-Politik mittlerweile aufgegeben. Doch an einen kurzfristigen Run auf Reisen nach Europa mag in Berlin kaum einer glauben. Erholung ja, aber doch eher langsam, lautet die Prognose. „Bei China sind wir sehr vorsichtig, vielleicht erreichen wir dort in diesem Jahr rund 50 Prozent des Vorkrisenniveaus“, sagt Goodger. Erst 2025 werde sich das Geschäft mit Trips aus China nach Europa komplett erholt haben.

So haben viele Haushalte in China auch wirtschaftlich unter den strengen Coronamaßnahmen gelitten. Bei der aktuell sehr hohen Inflation ist es für sie kaum möglich, nach Europa zu fliegen. Zumal eine Flugreise derzeit viel Geld kostet. Die abrupte Kehrtwende in der chinesischen Coronapolitik hat die Airline-Branche kalt erwischt, erst ganz langsam wird das Angebot an Auslandsflügen in China wieder hochgefahren.

Hinzu kommt: Viele Staaten in Europa verlangen von chinesischen Touristen ein Visum. Die Vergabe dauert lang, weil die Systeme komplex sind und Personal fehlt. „Im Tourismus reicht schon ein kleines Ereignis, um alles durcheinanderzubringen“, sagte Marktforscher Goodger.

Nach dem Bombenanschlag auf die Berliner Diskothek La Belle im Jahr 1986 etwa sei die Nachfrage aus den USA um 50 Prozent eingebrochen. „Aktuell haben wir gleich mehrere solcher potenziell negativen Faktoren.“ Das mache Prognosen so schwer.

ETC-Präsident Araujo sieht europäische Destinationen in der Pflicht, ihre Attraktivität für Fernreisende zu erhöhen. Europa habe nicht nur den Eiffelturm zu bieten: „Wir müssen die ganze Vielfalt stärker zeigen.“ Und noch eine wichtige Aufgabe wartet auf Europas Regierungen: Sie müssen dafür sorgen, dass Reisehungrige überhaupt die Chance haben, hier zu landen.

Flughäfen und Airlines arbeiten am Limit

Das Luftfahrtsystem war schon vor der Pandemie am Limit, in der Krise hat sich das noch verschlechtert. Lufthansa streicht das Sommerangebot in Frankfurt zusammen, der Flughafen leidet unter personellen Engpässen. „Es wird herausfordernd in Frankfurt“, hatte Konzernchef Carsten Spohr am vergangenen Freitag gesagt.

Gleichzeitig preschen erste Regierungen beim Thema Klimaschutz mit rigiden Maßnahmen vor. So soll die Zahl der maximal zulässigen Flüge am Flughafen Amsterdam-Schiphol bis zum nächsten Jahr sukzessive von 500.000 auf 440.000 jährlich reduziert werden. Das hat die betroffenen Airlines KLM, Delta Air Lines, Corendon, Easyjet und Tui derart in Rage gebracht, dass sie die Vorgabe nun per einstweiliger Verfügung verhindern wollen.

