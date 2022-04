Reisekonzern „Werden profitabler sein als vor der Krise“ – Tui-Chef Joussen will weitere Staatskredite zurückgeben

Analysten bleiben beim deutschen Reisekonzern vorsichtig. Doch CEO Friedrich Joussen sieht gute Chancen, rasch wieder unabhängig vom Staat zu werden.

Tui-Chef Friedrich Joussen

Frankfurt Es ist erst wenige Wochen her, dass der Reisekonzern Tui Kreditlinien in Höhe von 700 Millionen Euro an den deutschen Staat zurückgegeben hat. Nun will Tui-Chef Friedrich Joussen schon bald eine weitere Tranche des insgesamt 4,3 Milliarden Euro schweren Rettungspakets abbauen.

„Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Monaten einen weiteren Schritt auf dem Weg raus aus der Staatsfinanzierung machen werden“, sagte Joussen im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Aktuell kann der Konzern noch auf staatliche Kredite mit einem Volumen von 2,4 Milliarden Euro zurückgreifen. Ende März habe Tui nach Rückführung der ersten Kreditlinie eine Liquidität von drei Milliarden Euro gehabt, sagte Joussen. Daher nutze aktuell das Unternehmen die zusätzliche Absicherung durch die Kreditlinien des Bundes gar nicht, und „wir werden sie, sollte nicht was völlig Überraschendes geschehen, zumindest im Sommer auch nicht mehr brauchen“.

