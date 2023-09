 Rewe Group: Höhere Löhne und Gehälter bei Rewe, Penny, Lekkerland und Toom

Beschäftigte im Einzel- und Großhandel warten seit einem halben Jahr auf eine Einigung im Tarifstreit. Mehr als 130.000 Rewe-Mitarbeitende sollen bereits jetzt eine Erhöhung erhalten.

„Mehr als 130.000 Mitarbeitende werden von der Erhöhung profitieren“, erklärte ein Sprecher der Rewe Group. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Rewe-Supermarkt

Köln Die Rewe Group will die Löhne und Gehälter der Beschäftigten von Rewe, Penny, Lekkerland und Toom Baumarkt trotz der ausstehenden Tarifeinigung im Groß- und Einzelhandel ab Oktober anheben. Im Einzelhandel sollen die Mitarbeitenden 5,3 Prozent, im Großhandel 5,1 Prozent mehr Geld bekommen, wie die Rewe Group am Montag in Köln mitteilte. „Mehr als 130.000 Mitarbeitende werden von der Erhöhung profitieren“, erklärte ein Sprecher.

„Die Prozentwerte entsprechen den aktuellen Ständen der Arbeitgeberangebote für das Jahr 2023 in den Branchen Einzelhandel und Großhandel und damit auch den jeweiligen Empfehlungen der Handelsverbände“, hieß es. Ein späterer Tarifabschluss werde in vollem Umfang umgesetzt.

Die durch die Vorweganhebung bereits ausgezahlten Beträge würden dabei angerechnet. Als Grund für die freiwillige Anhebung nannte das Unternehmen den Umstand, dass die Beschäftigten teilweise seit fast einem halben Jahr auf eine Einigung im Tarifstreit warteten.

>> Lesen Sie auch: Weniger drin, Preis gleich – Regierung will „Mogelpackungen“ im Supermarkt verbieten Wie die Rewe Group weiter mitteilte, soll der sogenannte Inflationsausgleichsrabatt für die Beschäftigten um drei Monate bis zum Jahresende verlängert werden. Die Mitarbeitenden erhielten damit zehn Prozent Rabatt auf Lebensmitteleinkäufe bei Rewe und Penny. Die regional geführten Verhandlungen hatten in NRW sowohl für den Einzelhandel als auch für den Groß- und Außenhandel Ende April begonnen. Im Einzelhandel ist die siebte Verhandlungsrunde für den 17. Oktober angesetzt worden. Im Groß- und Außenhandel soll es am 19. Oktober weitergehen. Verdi-Chef nennt Lohnplus von 5,3 Prozent im Handel unzureichend Eine Entgelterhöhung von 5,3 Prozent für die Beschäftigten im Einzelhandel kommt aus Sicht von Verdi-Chef Frank Werneke nicht in Frage. Ein solches Angebot für das laufende Jahr sei „ein Schlag ins Gesicht für die Beschäftigten im Handel“, teilte er am Montag mit. „Das sind für eine Verkäuferin 92 Cent die Stunde, und das bedeutet Reallohnverlust. Die Beschäftigten beziehen ohnehin schon sehr niedrige Löhne, und die Inflation der letzten Monate frisst die Löhne zusätzlich.“ Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft reagierte damit auf einen Vorstoß des Handelsverbands Deutschland (HDE). Dieser hatte im festgefahrenen Tarifkonflikt des Einzelhandels am Montag seinen Unternehmen empfohlen, die Entgelte für die Beschäftigten vorerst auch ohne Tarifabschluss zu erhöhen. Es sei nicht abzusehen, dass die Tarifverhandlungen zeitnah zu einer Lösung gebracht würden, teilte der HDE mit. Mehr: Lidl tauscht überraschend den Deutschlandchef aus Erstpublikation: 18.09.2023, 16:02 Uhr (zuletzt aktualisiert: 18.09.2023, 17:00 Uhr).