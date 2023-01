 Rewe, Tegut, Globus: Supermärkte expandieren mit Lieferdiensten

Neue Herausforderer wie Gorillas ziehen sich aus vielen Städten zurück. Etablierte Supermärkte wie Rewe und Tegut bauen ihr Angebot dagegen deutlich aus.

Der Händler hat im vergangenen Jahr vier neue Fulfillment Center für seinen Lieferdienst eröffnet. (Foto: imago/Jochen Tack) Auslieferung von Rewe

Düsseldorf Ausgerechnet die vergleichsweise kleine Supermarktkette Tegut ist einer der innovativsten Händler in Deutschland. Tegut hat nicht nur automatisierte Filialen ohne Personal und verkauft Waren über Amazon Fresh. In einigen Städten liefert der Händler, der etwa 300 Geschäfte in Bayern, Hessen und Thüringen betreibt, nun seine Waren auch in weniger als einer Stunde nach Hause.

Gestartet ist diese Kooperation mit Lieferando in Darmstadt, im Oktober kam Frankfurt dazu. In Kürze dürfte die Schnellauslieferung auf Wiesbaden ausgeweitet werden. In Frankfurt kooperiert Tegut zusätzlich mit dem Lieferdienst Wolt.

Tegut steht damit beispielhaft für eine überraschende Wende bei den Lieferdiensten für Lebensmittel: Während die Expansion vieler ambitionierter Start-ups in dem Bereich wie Gorillas oder Knuspr stockt, diese sich zum Teil sogar aus einigen Städten zurückziehen, investieren traditionelle Händler nun vermehrt. Entweder beteiligen sie sich an Start-ups oder betreiben gar eigene Lieferdienste.

Gorillas hat Service in vielen Städten eingestellt

