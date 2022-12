Russland-Geschäft Persil-Hersteller Henkel bereitet Verkauf seines Russland-Geschäfts vor

Düsseldorf Henkel macht einen weiteren Schritt hin zum Verkauf des eigenen Russlandgeschäfts. Der Persil-Hersteller lagert das russische Geschäft in die unabhängige Geschäftseinheit Lab Industries aus, die unter anderem ein eigenes IT-System hat. Die Geschäfte bleiben bis zum anvisierten Verkauf aber Teil des Konzerns.

Fachleute bezeichnen die Ausgliederung eines Unternehmensteils zu einer selbstständigen Einheit als Carve-out. „Das ist eine technische Voraussetzung zur Vorbereitung für den angekündigten Verkauf unseres Russlandgeschäfts“, sagte ein Henkel-Sprecher am Freitagnachmittag dem Handelsblatt.

Er bestätigte damit eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur Itar-Tass. Die hatte berichtet, dass Geschäftspartner von Henkel in Russland darüber informiert wurden, dass sie ab Januar mit einer anderen Geschäftseinheit von Henkel zu tun haben.

Henkel war in Russland stärker investiert als jeder andere Dax-Konzern. Die Düsseldorfer erzielten dort mit rund einer Milliarde Euro fünf Prozent ihres Konzernumsatzes und beschäftigten in elf Werken 2500 Mitarbeiter. Der Hersteller von Persil, Pril oder Pritt hatte vor 30 Jahren begonnen, sein Geschäft in Russland aufzubauen.

Henkel hatte Mitte April den Rückzug aus Russland bekannt gegeben, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die endgültige Entscheidung fiel damit erst acht Wochen nach Kriegsbeginn. Für viele Beobachter agierte Henkel dabei zu zögerlich und erst nach großem öffentlichem Druck.

Russland-Rückzug bis Jahresende dürfte schwierig werden

Henkel wollte sich eigentlich bis Ende des Jahres komplett aus Russland zurückgezogen haben. Dieser Zeitplan dürfte allerdings nur schwer zu halten sein. Das liegt auch daran, dass die russischen Behörden einem Verkauf erst zustimmen müssen. Dieser Teil des Prozesses ließe sich „zeitlich nur schwer abschätzen“, sagte Henkel-Finanzchef Marco Swoboda bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen.

Henkel ist derzeit noch mit einigen ausgewählten Interessenten im Gespräch, nachdem der Konzern anfangs mit über 80 potenziellen Käufern im Austausch war. Bei der Geschäftsgröße, die Henkel in Russland hat, gilt es als wahrscheinlich, dass es mehrere Käufer gibt.

Zudem dürfte es auf einen russischen Käufer hinauslaufen, so wie es zuletzt bei mehreren Verkäufen der Fall war. So hatte Mercedes seine Vertriebsgesellschaft und ein Pkw-Montagewerk an einen russischen Investor verkauft.

Ukraine-Krieg: Henkel stellte Industrieklebstoff-Geschäft in Russland bereits ein

Henkel hat insbesondere in seinem Industrieklebstoff-Geschäft einige Aktivitäten bereits eingestellt, weil der Konzern fürchtet, dass Industriewissen an Konkurrenten verloren geht oder die Produkte für kriegerische Aktivitäten eingesetzt werden.

Ein von Henkel zunächst angedachter Management-Buy-out, wie ihn etwa Dr. Oetker umgesetzt hat, wird der Konzern wohl aus finanziellen Gründen nicht realisieren. Allerdings rechnet der Konzern ohnehin mit Verlusten beim Verkauf seiner Russlandgeschäfte: Henkel hat in der ersten Jahreshälfte 2022 bereits 184 Millionen Euro abgeschrieben. Finanzchef Swoboda sagte zuletzt: „Wir haben im Moment keine Indikation, dass eine weitere Wertberichtigung nötig ist.“

