Schaumwein Hohe Nachfrage, aber Erntelücke: Luxusgut Champagner könnte noch knapper werden

Paris So weit der Blick reicht, ziehen sich Reben über die Hügel der Champagne zwischen Reims und Épernay. Die Weite erweckt den Eindruck von Wein im Überfluss. 34.200 Hektar groß ist die Fläche, immerhin vier Prozent der gesamten französischen Anbauflächen. Sieben Rebsorten dürfen in den Champagner, üblich sind Chardonnay, Pinot Noir und Meunier. Und jede einzelne Traube, die später überwiegend mit anderen Sorten zu einer Cuveé abgemischt wird, muss im herkunftsgeschützten Anbaugebiet geerntet sein.

Diese Form der Verknappung macht Champagner seit jeher zum Luxusgut. Doch da Luxus in der Krise einmal mehr gut läuft und die Nachfrage wider Erwarten stark gestiegen ist, drohen inzwischen die Lagebestände auszugehen. „Wir erwarten ein neues Rekordjahr 2022“, sagt Christian Josephi, Repräsentant des Comité Champagne für Deutschland & Österreich, zum Handelsblatt.

Von Oktober 2021 bis September 2022 wurden schon 335 Millionen Flaschen abgesetzt. Damit könnte 2022 das historische Jahr 2007 mit 339 Millionen Flaschen durchaus übertreffen, trotz Unsicherheiten wie den Ukrainekrieg. Schon 2021 hat Champagner nach einem schwierigen ersten Pandemiejahr Rekorde gefeiert. Die Champagnerauslieferungen nahmen im Vergleich zu 2020 um 31 Prozent zu, im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019 waren es 7,7 Prozent.

Der Umsatz war mit 5,7 Milliarden Euro so hoch wie noch nie, insgesamt wurden 320,2 Millionen Flaschen abgesetzt, so die Zahlen des Champagnerverbands Comité Champagne (CIVC, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne). Die USA, gefolgt von Großbritannien, Japan und Deutschland auf dem 4. Platz, sind die größten Champagnerkunden, gemessen an Volumen und Umsatz.

Nachdem Geschäfte und Restaurants im Jahr 2020 ihre Vorräte reduziert haben, wurden die Bestände im vergangenen Jahr leergekauft. In diesem Jahr bauen sie daher zusätzliche Lagerbestände auf. Viele decken sich auf Vorrat ein, weil sie Knappheit und weiter steigende Preise befürchten.

Die jüngsten Jahrgänge brauchen noch Zeit

Bis zur Verkaufsreife gärt und liegt eine Flasche allerdings vorschriftsmäßig mindestens 15 Monate in den Kellern der Region. In der Realität der meisten Häuser zieht sich diese Reife über mehrere Jahre. Zum Problem wird nun eine Entscheidung, die die Winzer 2020 trafen. Es wurde festgelegt, den Ertrag pro Hektar von normalerweise 10.000 bis 12.000 Kilo Trauben auf 8000 Kilo zu senken, weil wenig Nachfrage und damit fallende Preise befürchtet wurden.

2021 wurde die Entscheidung revidiert, der verregnete Sommer sorgte jedoch dafür, dass die Erntemenge von zehn Tonnen Trauben kaum erreicht wurde.

Erst dieses Jahr lief es bei der Ernte für die Champagne durch den warmen Sommer bestens. Ausnahmsweise wurde entschieden, dass bis zu 16.500 Kilo pro Hektar geerntet werden dürfen. „Doch der Jahrgang 2022 wird frühestens 2024 getrunken werden. Bis dahin kann es knapp werden“, befürchtet Josephi. Gerade mit Blick auf die anstehende Festsaison, traditionell die verkaufsstärkste.

Die großen Häuser wie Vranken Pommery haben Reserven in ihren riesigen Kellern, doch beliebte Cuvées könnten knapp werden. In den Kreidefelsen, 116 Stufen, 30 Meter tief unter Reims lagern Flaschen von Pommery auf einer Stollenlänge 18 Kilometern – neben wechselnden Kunstausstellungen. Kellerführungen sind ein Touristenmagnet in der Region.

Denn nicht nur bei Pommery liegen Millionen Flaschen. Auch Champagner von Ruinart und Veuve Clicquot sowie Taittinger, das größte Haus in Familieneigentum, lagern dort in unterirdischen Galerien von mehr als 200 Kilometer Länge. Vranken Pommery ist hinter dem Luxuskonzern LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton, 66,8 Millionen Flaschen 2021) die Nummer zwei der großen Gruppen der Champagne mit fast 20 Millionen Flaschen im Jahr. Allein die Marke Pommery kommt auf fünf Millionen.

Nachhaltigkeit auch in der Champagne Megathema

Doch abseits der Verfügbarkeit großer Lagerkapazitäten können sich kleinere Häuser oft nicht zwingend leisten, hohe Bestände vorzuhalten – die binden eine Menge Kapital. Winzer Cédric Moussé, in vierter Generation im 1923 gegründeten Familienunternehmen Champagne Moussé Fils in Cuisles westlich der Regionalhauptstadt Épernay, erzählt: „Ich empfange schon niemand mehr in meinem Gut für den Einzelverkauf, alle Flaschen sind von Händlern und Restaurants bestellt.“ Er produziert 115.000 Flaschen im Jahr. Dabei ist der Direktverkauf auf den Weingütern touristisch prägend für die Region.

Moussé hat dabei bereits das nächste Zukunftsthema in Angriff genommen: Nachhaltigkeit. In seinen Weinbergen fressen etwa kleine schwarze Schafe aus der Normandie und Hühner Schädlinge und Gras zwischen den Reben. Er experimentiert mit anderen Pflanzen zwischen Wein, um diesen zu stärken. Bald könnten dort Tomaten wachsen.

Im Anbaugebiet wird wieder mehr geerntet, doch hilft das erst mit Verzögerung gegen Engpässe. (Foto: Reuters) Weinlese in der Champagne

Er will seinen Wein ab dem kommenden Jahr auch mit Segelschiffen nach New York schicken, um weniger CO2 zu produzieren. Das dauere auch nur eine Woche länger als üblich, 28 Tage dann. „Es ist Wein, kein Salat, also kein Problem“, sagt er. Nach Zahlen des CIVC werden schon 63 Prozent der Flächen nachhaltig bestellt, Bio nimmt dabei allerdings nur einen kleinen Anteil ein. Methoden, weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel zu verwenden, werden erforscht, und Recycling wird immer wichtiger.

Der Champagnerverband hat für die Forschung ein Budget von zehn Millionen Euro im Jahr. Gestartet wurde das Programm 2001. Es geht neben dem Image einer grünen Region vor allem um die Zukunftsfähigkeit der Champagne, den Erhalt der Anbauflächen. Bis 2030 will die Gegend 100 Prozent nachhaltig produzieren und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das ist nicht uneigennützig: Der Klimawandel bedroht auch die Ernten der Champagne. Und einfach umziehen kann hier niemand.

