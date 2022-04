Schienenverkehr Auftrag in zweistelliger Milliardenhöhe: Deutsche Bahn übernimmt Nahverkehr in Toronto

Frankfurt Die Deutsche Bahn wird über ihre Tochtergesellschaft DB International Operations (IO) ab 2025 für 25 Jahre den Betrieb und die Instandhaltung des regionalen Schienenpersonennahverkehrs in der kanadischen Metropole Toronto und deren Umgebung übernehmen. Die Vorbereitungen für den Betrieb und der Ausbau des Netzes beginnen ab sofort. Für den deutschen Staatskonzern ist es einer der bisher größten Aufträge aus dem Ausland.

Das Unternehmen hatte sich zusammen mit drei Partnern um den Auftrag im zweistelligen Milliardenbereich beworben. Auftraggeber ist der kanadische Nahverkehrsbetreiber Metrolinx. „Es ist das bis dato größte Verkehrsprojekt in Kanada und wohl auch in ganz Nordamerika. Und es ist ein Projekt für die Verkehrswende“, sagte Niko Warbanoff, der Vorsitzende der Geschäftsführung der DB E.C.O. Group, zu der die DB IO gehört, dem Handelsblatt.

Heute werde die Frequenz, die das bestehende Netz hergebe, noch nicht ausgeschöpft, erklärt der Manager: „Es geht also darum, die Kapazität des Netzes voll zu nutzen und weiter auszubauen. Dafür werden die Kanadier in die Infrastruktur und neue Züge investieren.“

Das Projekt dürfte die Debatte über die Kosten-Nutzen-Rechnung für das Auslandsgeschäft des Staatskonzerns befeuern. Der Bundesrechnungshof hatte vor einigen Monaten kritisiert, dass die Engagements keinen stabilisierenden Beitrag für die Finanzen des Konzerns leisten. Vielmehr würden die Risiken durch die Auslandstätigkeit für den Konzern und damit auch den Eigentümer Bund steigen.

Auch Vertreter der FDP und Grünen wollen den Konzern stärker auf das deutsche Kerngeschäft konzentrieren. Die Kritik entzündet sich unter anderem an der britischen Tochter Arriva. Sie schreibt seit Längerem rote Zahlen, der Versuch, Arriva zu verkaufen, scheiterte bisher. 2021 sank der Betriebsverlust der Beteiligung allerdings von 431 auf 73 Millionen Euro.

Durchwachsener Erfolg der Bahn im Ausland

Dagegen glänzt die international tätige Logistiktochter Schenker. Sie konnte ihr Betriebsergebnis im vergangenen Jahr von 711 Millionen auf 1,25 Milliarden Euro steigern. Der Konzern hat mehr als 400 Beteiligungen, viele davon im Ausland. In Summe setzte die Bahn 2021 23,2 Milliarden Euro jenseits der deutschen Grenzen um. Das waren 49 Prozent des Konzernumsatzes.

Bahn-Manager Warbanoff kontert die Kritik am Auslandsgeschäft und verweist auf den aktuellen Megadeal in Kanada: „Die Deutsche Bahn investiert in Toronto kein eigenes Geld. Wir sind auch nicht abhängig von den Ticketerlösen oder der Auslastung der Züge.“ DB IO habe den Auftrag für Planung, Betrieb und Instandhaltung und werde dafür von Metrolinx bezahlt. Ronald Pofalla, der scheidende Infrastrukturvorstand des Konzerns, geht noch weiter: „Der enorme Technologie- und Wissenstransfer und die Erfahrungen, die wir in Kanada sammeln, kommen der Eisenbahn in Deutschland unmittelbar zugute.“

Eine Begründung, die Fragen aufwirft. Zwar kann der Staatskonzern das Geld, das er in Kanada verdient, in Deutschland reinvestieren. Doch wie die Modernisierung des Schienenverkehrs in Toronto dabei helfen soll, die Züge in Deutschland verlässlicher und pünktlicher fahren zu lassen, ist zunächst nicht zu erkennen. Bahn-Manager Warbanoff versucht eine Erklärung und verweist auf die automatisierte S-Bahn-Linie, die vor einigen Monaten in Hamburg ihren Betrieb aufgenommen hat.

Bei dem Projekt seien Kolleginnen und Kollegen von DB E.C.O. beteiligt gewesen, die vorher Erfahrungen im Ausland gesammelt hätten. „Das zeigt, wie wichtig solche Engagements im Ausland für das Kerngeschäft in Deutschland sind.“ In Toronto könnten die Experten unter optimalen Bedingungen Erfahrungen bei der Modernisierung des Schienenverkehrs sammeln. „Die Erneuerung des Knotens in Toronto bei laufendem Betrieb wird uns wertvolle Erkenntnisse bringen, die uns in allen deutschen Metropolregionen helfen werden.“

Kritik von der Bundesregierung muss das Bahn-Management wegen des neuen Auftrags wohl nicht fürchten. „Das Risiko für den Konzern ist sehr niedrig. Vielmehr profitiert die Deutsche Bahn in Deutschland vom Technologietransfer aus Kanada“, sagte Warbanoff: „Das hat Modellcharakter, weshalb uns die Bundesregierung für das Projekt grünes Licht gegeben hat.“

Modellcharakter könnte auch das spezielle Ausschreibungsverfahren haben. Statt den Ausbau des Schienennetzes, den Betrieb und die Anschaffung neuer Züge separat zu vergeben, habe man in Toronto einen integrativen und kollaborativen Ansatz gewählt, nicht zu vergleichen mit anderen Verfahren, so Warbanoff.

DB I.O. hat sich zusammen mit drei Partnern beworben. Die Aecon-Gruppe aus Kanada ist zusammen mit der FCC Group aus Spanien für den Ausbau der Infrastruktur verantwortlich, Alstom aus Frankreich liefert Signaltechnik und Züge. Die DB übernimmt den Betrieb und die Instandhaltung des Netzes.

„Auch für mich neu und zukunftsweisend: Sogar die CEOs der Unternehmen mussten sich einem Assessment stellen, also einer Art Bewerbungsgespräch“, erzählt Warbanoff. So etwas könne er sich auch in Deutschland bei der Modernisierung von Ausschreibungsverfahren vorstellen.

Straßen in Toronto sind überlastet

Die Verwaltung von Toronto will den Nahverkehr komplett neu ausrichten. Die Metropole wächst sehr stark. Aktuell leben direkt in der größten Stadt Kanadas rund drei Millionen Menschen, im Umland an der Grenze zu den USA sind es noch mal sechs Millionen Menschen. Prognosen sagen vorher, dass sich diese Zahl in den kommenden 20 Jahren verdoppeln wird.

Gleichzeitig hat der Schienennahverkehr bisher nicht mit dieser Entwicklung mitgehalten. Wie in ganz Nordamerika wurde stark auf das Auto gesetzt. Zwar wurde das Angebot auf der Schiene zu den typischen Pendlerzeiten ausgebaut. Doch einen regelmäßigen Taktverkehr, wie er etwa in deutschen Städten Standard ist, gibt es in Toronto nicht. Nun soll das Netz von 450 Kilometern auf bis zu 700 Kilometer erweitert werden.

Denn die Straßen sind mittlerweile komplett überlastet. Noch mehr oder noch breitere Straßen zu bauen, lässt die bestehende Infrastruktur nicht zu. Also rückt die Schiene stärker in den Fokus. Zumal die kommunale Politik angetreten ist, den Verkehr auch nachhaltiger zu machen. So wurden im vergangenen Jahr 300 Elektrobusse bestellt. Sie ergänzen die 60 E-Busse, die bereits fahren.

