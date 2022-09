Schienenverkehr Bahnstreik im US-Güterverkehr vorerst abgewendet – Tarifparteien einigen sich

Die Bahnunternehmen und Gewerkschaften haben sich auf bessere Löhne und Arbeitsbedingungen geeinigt. Vollständig gebannt ist die Streikgefahr allerdings noch nicht.

Washington Der drohende landesweite Streik der US-Güterbahnen ist vorerst abgewendet. Die großen Bahnunternehmen und die Gewerkschaften einigten sich nach mehr als 20 Stunden Verhandlungen auf bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Das gab US-Präsident Joe Biden am frühen Donnerstagmorgen bekannt.

Er nannte die Einigung „einen Sieg für Zehntausende von Eisenbahnarbeitern, die unermüdlich während der Pandemie gearbeitet haben, um sicherzustellen, dass Amerikas Familien und Gemeinden Lieferungen von dem erhalten, was uns in diesen schwierigen Zeiten am Laufen gehalten hat“.

Allerdings ist die Streikgefahr noch nicht vollständig gebannt. Der Kompromiss gehe nun erst einmal zur Abstimmung an die Gewerkschaften, wie eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Sollte keine Zustimmung erfolgen, sei ein Streik aber zumindest für einige Wochen abgewendet. Ohne die Einigung hätte es schon ab diesem Freitag zu einer Arbeitsniederlegung kommen können.

Ein Stillstand hätte fast 30 Prozent der US-Gütertransporte zum Erliegen bringen können. Experten schätzen den volkswirtschaftlichen Schaden durch einen Streik auf rund zwei Milliarden Dollar - pro Tag. Lebensmittel-, Energie-, Auto- und Einzelhandelskonzerne hatten deshalb den Kongress zum Eingreifen aufgefordert.

Eine Blockade des Schienenverkehrs bedrohe viele Bereiche - von der Getreideversorgung bis hin zu den Warenlieferungen für das anstehende Weihnachtsgeschäft. Agrarverbände wie die National Corn Growers Association erklärten, eine Arbeitsniederlegung würde die landwirtschaftliche Produktion und die Lieferketten lähmen sowie die Inflation der Lebensmittelpreise verschärfen. Fast ein Viertel der US-Getreidelieferungen gehen über die Schiene, davon etwa die Hälfte Mais. Erste Transporte, die für diesen Donnerstag geplant waren, wurden bereits gestrichen. Die Bahnbetreiber hatten am Montag die Annahme von Sendungen mit gefährlichen Stoffen wie Chlor und Chemikalien für Düngemittel gestoppt, damit diese nicht an unsicheren Orten stranden, sollte der Güterverkehr eingestellt werden. Die Energiebranche wiederum ist auf die Bahn angewiesen, um Kohle, Rohöl, Ethanol und andere Produkte zu transportieren.