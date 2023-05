Schienenverkehr EVG kündigt 50-Stunden-Streik an – Bahn stellt Fernverkehr komplett ein

Die EVG will den Zugverkehr für mehr als zwei Tage lahmlegen. Für Pendler und Reisende bedeutet das zum dritten Mal im laufenden Tarifkonflikt erhebliche Einschränkungen.

S-Bahnen in Stuttgart

Düsseldorf Mit einem bundesweiten Warnstreik will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend für 50 Stunden lahmlegen. Von 22 Uhr bis Dienstagabend um 24 Uhr sind Fern-, Regional- und Güterverkehr betroffen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Bis zum Freitagabend habe die Bahn noch die Chance, durch eine Nachbesserung ihres Angebots die Arbeitsniederlegung abzuwenden.

Die Bahn kündigte dennoch am Donnerstag an, den Fernverkehr in dem Zeitraum komplett einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde „während des Streiks größtenteils kein Zug fahren“. „Alle Fahrgäste, die ihre für den 14. bis 16. Mai geplante Reise aufgrund des Streiks verschieben möchten, können ihr bis einschließlich 11. Mai gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich Sonntagabend flexibel nutzen“, teilte die Bahn weiter mit.

Personalvorstand Martin Seiler hatte zuvor betont, dass zumindest bis zum Sonntagabend der Bahnverkehr weitgehend reibungslos aufrecht erhalten werden kann. „Den Sonntag würde ich, nachdem was ich jetzt weiß, durchaus als verkehrssicher ansehen wollen“, sagte er in Köln.

Bahnstreik: EVG verhandelt für 230.000 Arbeitnehmer

Durch die lange Dauer des Ausstands dürfte es auch im Güterverkehr zu Staus kommen. „Damit wird es auch einen wirtschaftlichen Druck geben“, sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. Auch die Bahn warnte hier vor erheblichen Störungen. Sechs von zehn europäischen Frachtkorridoren führten über das deutsche Schienennetz.

Die EVG verhandelt erstmals im Paket für rund 230.000 Beschäftigte bei den rund 50 Bahn- und Busunternehmen. 180.000 Mitarbeiter davon sind bei der Bahn angestellt. Einige kleinere Unternehmen, mit denen aktuell Verhandlungen geführt würden, seien von dem angekündigten Warnstreik ausgenommen, erklärte Ingenschay.

Schon Ende März und Mitte April war es auf Initiative der Gewerkschaft zu Arbeitsniederlegungen im Bahnverkehr gekommen. Am Dienstag dieser Woche hatte die Bahn bei ihrem Angebot noch einmal nachgebessert. Sie schlug vor, den gesetzlichen Mindestlohn wie von der EVG gefordert in allen Entgelttabellen festzuschreiben. Die angebotene Lohnerhöhung von zehn Prozent komme damit zusätzlich den davon rund 2000 betroffenen Mitarbeitern zugute.

Deutsche Bahn kritisiert „Blockadehaltung“ der EVG

Zudem habe man angeboten, tarifvertraglich festzuschreiben, dass DB-Mitarbeitende auch bei künftigen Anpassungen des gesetzlichen Mindestlohns grundsätzlich fünf Prozent mehr als diesen verdienen.

Entsprechend kritisierte Personalvorstand Seiler die erneute Streikandrohung als Blockadehaltung: „Wir sind der EVG noch mal entgegengekommen. Daraufhin Streiks anzukündigen ist gänzlich überzogen und völlig unverhältnismäßig.“

Bahn-Personalvorstand

In ihrem als „historisch hohes Angebot“ bezeichneten Entgegenkommen will die Bahn einen Inflationsausgleich über 2850 Euro gewähren, verteilt über mehrere Monate bis Februar 2024. Hinzu kommen zehn Prozent lineare Lohnerhöhung für untere und mittlere Einkommen sowie acht Prozent Lohnerhöhung für obere Einkommen. Geplant sei eine Tariflaufzeit von 27 Monaten.

Die EVG fordert dagegen weiterhin einen Gehaltszuschlag von zwölf Prozent, mindestens aber von 650 Euro. Zudem soll das Tarifwerk lediglich für zwölf Monate gelten.

EVG-Mitglieder müssen auf Streikgeld verzichten

Als größten verbliebenen Streitpunkt bezeichnete die EVG die Regelung für den Mindestlohn. Den habe die DB nun mit ihrem Angebot faktisch bei 13 Euro gedeckelt, kritisierte die Gewerkschaft. Den geforderten Mindestzuschlag von 650 Euro bezeichnete EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch dagegen als „Verhandlungsmasse“.

Bahn wird ab Sonntag 50 Stunden bestreikt

Auf ein Streikgeld müssen die EVG-Mitglieder allerdings verzichten, obwohl die DB die ausfallenden Arbeitszeiten nach Auskunft von Loroch nicht entlohnt. „Erst ab dem dritten durchgängigen Streiktag wird von uns automatisch ein Streikgeld gezahlt“, sagte der Gewerkschafter.

