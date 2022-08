Schienenverkehr Hoffnung für Bahnfahrer?: Die 15 größten Ärgernisse – und wie die Bahn sie beheben will

Spontane Gleiswechsel, fehlende Zugteile, falsche Anzeigen, kaputte Klos: Reisende müssen einiges ertragen. Warum eigentlich? Wir haben nachgefragt.

Der Reisealltag steckt derzeit voller Pannen. (Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich) Überfüllte Züge

Berlin Licht und Schatten liegen bei der Deutschen Bahn oft nahe beieinander. Auf der Hinfahrt nach München freut sich der Zugchef über etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte: „Der Zug von Hamburg nach München rollt auf die Minute genau in München ein“, jubelt der Schaffner und lässt alle Passagiere via Durchsage an dem Wunder teilhaben: „Das habe ich lange nicht mehr erlebt“.

Doch auf der Rückfahrt nach Berlin ist das Sommermärchen schon wieder vorüber: Der ICE fährt von der bayerischen in die Bundeshauptstadt nur mit einem statt mit zwei Zugteilen, zu allem Unglück sind dann auch noch zwei Wagen gesperrt, weil die Klimaanlage streikt. In Erfurt warten die Fahrgäste dann noch eine Stunde auf das neue Zugpersonal, das sich verspätet.

