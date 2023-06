Schifffahrt Das sind 2023 die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Welches ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt? Auf welchem Schiff finden die meisten Passagiere Platz? Und welches ist das teuerste? Ein Überblick.

Fast alljährlich bricht ein neues Kreuzfahrtschiff den Größenrekord. Welches Schiff führt das Ranking aktuell an? Und welches ist das teuerste? (Foto: AP) Die „Mariner of the Seas“ in Haiti

Düsseldorf Sie gelten als „schwimmende Städte“ und stehen für Luxus und Sorglosigkeit: Kreuzfahrtschiffe. Jährlich befördern sie Millionen Passagiere über die Weltmeere – und es werden immer mehr.

Eine Analyse des Branchenportals Cruise Industry News geht von rund 40 Millionen Kreuzfahrtpassagieren im Jahr 2027 aus. 2019 waren es bereits 27,5 Millionen, danach gingen die Gästezahlen aufgrund der Pandemie kurzzeitig stark zurück.

Prognosen wie diese basieren unter anderem auf den Auftragsbüchern der Werften: Wie viele Schiffe sind bestellt? Und viel wichtiger: Wie groß sind die neuen Kreuzfahrtschiffe? Wie viele Passagieren passen an Deck? Tatsache ist: Die Kapazitäten der Schiffe werden von Jahr zu Jahr größer.

Nicht nur viele der Aida-Schiffe wurden in Papenburg gebaut, sondern auch einige Kreuzfahrtschiffe aus der Flotte der Royal Caribbean International. (Foto: dpa) Die unfertige „Quantum of the Seas“ in der Bauhalle der Meyer-Werft in Papenburg





Was ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt?

Zurzeit ist die „Wonder of the Seas“ mit 236.857 GT („Gross-Tonnage“, Einheit für die Größe eines Schiffs) das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Ihre Länge beträgt rund 362 Meter. Das geht aus Daten der DNV hervor, dem weltweit größten Unternehmen zur Klassifizierung von Schiffen.

Auf 18 Decks verteilt finden sich laut Betreiber: 32 Restaurants, Cafés und Bars, ein Aquatheater, eine Laser-Tag-Anlage, ein Outdoor-Kino und eine Seilbahn. Insgesamt kann die „Wonder of the Seas“ maximal 6988 Passagiere aufnehmen.

Doch dieser Rekord könnte schon bald übertrumpft werden: Der Betreiber der „Wonder“, die Reederei Royal Caribbean International (RCI), will im Jahr 2024 ihr neues Flaggschiff, die „Icon of the Seas“, in Betrieb nehmen.

Sie soll zwar nur rund drei Meter länger werden als ihr Schwesterschiff, wird jedoch eine geplante Gesamtgröße von 250.800 GT haben – und könnte rund 1,3 Milliarden US-Dollar kosten. Vor Kurzem absolvierte das Schiff seine erste Probefahrt.

Mit einer Größe von 236.857 GT ist die „Wonder of the Seas“ aktuell das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. (Foto: Royal Caribbean Group) Die „Wonder of the Seas“





Wem gehört das größte Kreuzfahrtschiff der Welt?

Die „Wonder of the Seas“ gehört der US-amerikanischen Royal Caribbean International (RCI), der zweitgrößten Reederei der Welt. Das Unternehmen betreibt laut eigenen Angaben 27 Schiffe mit einer Gesamtkapazität von rund 120.000 Passagieren.

Sitz der RCI ist Florida. Ein Großteil der Flotte fährt unter der Flagge der Bahamas.

Wie viel kostet das teuerste Kreuzfahrtschiff der Welt?

Aktuell ist das teuerste Kreuzfahrtschiff der Welt die „Allure of the Seas“, die ebenfalls von RCI betrieben wird. Der Baupreis des Schiffs, das seit 2010 im Dienst ist, liegt laut dem Branchenportal Cruise Mapper bei rund 1,43 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten: eine Kletterwand, ein Minigolf-Platz und eine höhenverstellbare Bar, die Gäste von einer Etage auf die andere bringt.

Heimathafen des Schiffs ist die Stadt Galveston im US-Bundesstaat Texas, von wo aus die „Allure of the Seas“ regelmäßig vor allem in Richtung Karibik aufbricht.

„Dominoeffekt“ macht Kreuzfahrtschiffe immer größer – und exzentrischer

Kreuzfahrtanbieter sind gezwungen, ihren Kunden immer exzentrischere, besser ausgestattete Schiffe zu bieten. Das Meer, die Routen und die Sehenswürdigkeiten an Land ändern sich schließlich nicht.

Jay Schneider, Produktchef der Reederei Royal Caribbean International (RCI), spricht in einem Interview vom „Dominoeffekt“: Immer neue Anforderungen an Restaurants, Komfort und Unterhaltungsangebote an Bord führten dazu, dass die Schiffe unweigerlich größer ausfallen.

Es sind also nicht die Kreuzfahrten, sondern die Kreuzfahrtschiffe selbst, die den Passagieren ständig Neues bieten müssen: mehrstöckige Theatersäle wie an Bord der „Wonder of the Seas“, gläserne Rutschen über dem Ozean wie auf der „Disney Magic“ oder einen ganzen Kletterpark wie auf dem Sonnendeck der „Aida Prima“. Das führt dazu, dass der Größenrekord der Kreuzfahrtschiffe fast jährlich aufs Neue gebrochen wird.

Das Schiff im Stil der 1930er-Jahre gehört zur Disney Cruise Line. (Foto: dpa) Kreuzfahrtschiff „Disney Dream“





Das sind die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt





Rang Schiff Reederei Größe Passagiere (max.) 1 Wonder of the Seas RCI 236.857 GT 6988 2 Symphony of the Seas RCI 288.081 GT 6680 3 Harmony of the Seas RCI 226.963 GT 6687 4 Oasis of the Seas RCI 226.838 GT 6771 5 Allure of the Seas RCI 225.282 GT 6780 6 MSC World Europa MSC Cruises 215.863 GT 6762 7 Costa Smeralda, Costa Toscana Costa Cruises jeweils 185.010 GT jeweils 6554 8 Arvia P&O Cruises 184.700 GT 6685 9 Iona P&O Cruises 184.089 GT 6600 10 MSC Euribia MSC Cruises 184.011 GT 6335 11 Aida Nova Aida Cruises 183.858 GT 6654 12 Carnival Celebration Carnival Cruise Line 183.521 GT 6631 13 Aida Cosma Aida Cruises 183.200 GT 6600 14 Mardi Gras Carnival Cruise Line 181.808 GT 6631 15 MSC Grandiosa MSC Cruises 181.541 6761

Quelle: DNV





Kreuzfahrten: Drei Anbieter dominieren den Markt

Allein die drei größten Kreuzfahrtanbieter der Welt – die Carnival Corporation, die Royal Caribbean Group und die Norwegian Cruise Line Holdings – machen jährlich rund 70 Prozent des Umsatzes der gesamten Branche aus.

Dabei macht Royal Caribbean den größten Umsatz pro Schiff, wie aus Daten des Branchenportals Cruise Market Watch für das Jahr 2021 hervorgeht. Über 200 Millionen US-Dollar brachten der Reederei allein die zwei Schiffe „Odyssey of the Seas“ und „Symphony of the Seas“ ein.

Der Bau der „Allure of the Seas“ hat laut Branchenangaben rund 1,43 Milliarden US-Dollar gekostet. Das ist eine Rekordsumme. (Foto: dapd) Das aktuell teuerste Schiff

Abzüglich der Betriebskosten decken diese Einnahmen allerdings nicht annähernd die Baukosten eines neuen Schiffes. Denn die liegen inzwischen weit über einer Milliarde US-Dollar. Die fünf teuersten Schiffe betreibt dabei ebenfalls die Royal Caribbean. Und auch der deutsche Kreuzfahrtanbieter Aida Cruises mit Sitz in Rostock findet sich im Ranking wieder.





Das sind die teuersten Kreuzfahrtschiffe der Welt





Rang Schiff Reederei Baupreis1 (in Mio. USD)2 1 Allure of the Seas RCI 1430 2 Wonder of the Seas RCI 1350 3 Harmony of the Seas RCI 1350 4 Symphony of the Seas RCI 1350 5 Oasis of the Seas RCI 1300 6 MSC Europa MSC Cruises 1255 7 Norwegian Epic Norwegian Cruise Line 1200 8 Ovation of the Seas RCI 1100 9 Crystal Endeavor Crystal Cruises 960 10 Quantum of the Seas RCI 950 11 Anthem of the Seas RCI 950 12 Aida Cosma, Aida Nova Aida Cruises jeweils 950 13 Arvia, Iona P&O Cruises jeweils 950 14 Carnival Madi Gras Carnival Cruise Line 950 15 Costa Toscana Costa Cruises 950

1 ggf. ohne nachträgliche Renovierungen oder Erweiterungen, 2 bei gleichem Gesamtpreis gilt der Baupreis pro Bett. Quelle: Eigene Recherche, Branchenportal Cruise Mapper

Zum Vergleich: Der Bau des berühmten Atlantik-Kreuzers „Titanic“ kostete rund 7,5 Millionen US-Dollar; das wären unter Berücksichtigung der Inflation heute rund 230 Millionen US-Dollar.

