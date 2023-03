Schifffahrt Verdi-Warnstreik: Hamburger Hafen für große Schiffe gesperrt, Verzögerungen drohen

Der Hafen in Hamburg ist für große Schiffe bis Freitag gesperrt. Wegen des Verdi-Warnstreiks sollen lotsenpflichtige Schiffe weder ein- noch auslaufen dürfen.

Die Hafenverwaltung erwartet wegen des angekündigten Streiks massive Einschränkungen. (Foto vom Schiffsführer-Warnstreik Anfang März) (Foto: dpa) Warnstreik im Hamburger Hafen

Düsseldorf Den Lieferketten in Deutschland drohen in den nächsten Tagen erneut Verzögerungen. Wie die Hamburger Hafenbehörde HPA am Mittwoch mitteilte, werden bis zum Freitag Schiffe mit einer Länge von mehr als 90 Meter Länge und 13 Meter Breite am Ein- und Auslaufen gehindert – und damit sämtliche Schiffe, die einen Lotsen benötigen. Übliche Containerschiffe sind inzwischen fast 400 Meter lang.

„Aktuell lässt sich noch nicht vollends absehen, welchen genauen Umfang die Störungen im Hafenbetrieb und in den Lieferketten in den nächsten Tagen annehmen werden“, erklärte die Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd gegenüber dem Handelsblatt. Durch den Streik würden drei Schiffe etwa einen Tag später ein- oder auslaufen können.