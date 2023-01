Schiffsantrieb Norwegen setzt auf die Elektrowende auf dem Wasser

Das Land testet bereits das erste Containerschiff mit Batterieantrieb. Wichtiger für die Klimaziele des Landes wird aber die Elektrifizierung von Hunderten Fähren.

Der weltweit erste vollelektrische Containerfrachter soll künftig auch vollautonom fahren können. (Foto: Yara) „Yara Birkeland“

Stockholm Seinen Stolz konnte Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Store nicht verbergen, als er im November 2021 an der Jungfernfahrt der „Yara Birkeland“ teilnahm. Eine „Weltneuheit“ sei das, „eine kurze Reise für die ,Yara Birkeland‘, eine große für die Menschheit“, erklärte er, als er das nach Werftangaben erste vollelektrische Containerschiff verließ.

„Wir haben jetzt enorme Möglichkeiten, dieses Konzept auch für andere Regionen der Welt zu entwickeln“, erklärte der Politiker und hofft bereits auf einen weltweiten Erfolg des Konzepts. „Man muss nur an den riesigen Transportbedarf beispielsweise in Asien denken. Wir haben da enorme Möglichkeiten.“

Die „Yara Birkeland“ ist ein 80 Meter langer Containerfrachter, der nicht nur elektrisch, sondern auch autonom fahren kann. Momentan befindet sich das Schiff in einer Testphase, in der es Düngemittel vom Verladehafen des Herstellers Yara in Porsgrunn zum knapp 13 Kilometer entfernten Exporthafen Brevik transportiert.

„Yara Birkeland“ soll 40.000 Lkw-Touren pro Jahr ersetzen