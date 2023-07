Schlichterspruch Bahn-Schlichtung schlägt Lohn-Mindesterhöhung um 410 Euro vor

Im Tarif-Schlichtungsverfahren haben die Vermittler einen Kompromissvorschlag präsentiert. Dieser sieht unter anderem eine stufenweise Erhöhung der Bezüge vor.

Im festgefahrenen Tarifkonflikt hatten Bahn und EVG eine Schlichtung angerufen. (Foto: dpa) Zug der Deutschen Bahn

Potsdam Im Tarifstreit der Deutschen Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG schlägt die Schlichtungskommission eine monatliche Mindesterhöhung aller Löhne um insgesamt 410 Euro vor. Die Tarifvereinbarung solle zudem eine Laufzeit von 25 Monaten haben. Zudem werde im Oktober eine steuerfreie Inflationsprämie von 2850 Euro gezahlt.

Dies teilten die Schlichter, der frühere Innenminister Thomas de Maiziere und die Arbeitsrechts-Expertin Heide Pfarr, am Mittwoch in Potsdam nach zehntägigen Vermittlungsgesprächen zwischen den Tarifparteien mit. Beide Tarifparteien wollten ihren jeweiligen Gremien die Annahme des Schlichterspruchs empfehlen. „Beide Seiten müssen mit der Annahme des Kompromisses Kröten schlucken“, sagte de Maiziere. „Das liegt in der Natur des Kompromisses.“

Die EVG hatte zwölf Prozent mehr Lohn gefordert, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Bei der Gewerkschaft ist noch eine Urabstimmung ihrer Mitglieder bei der Bahn geplant. Das Ergebnis soll Ende August vorliegen. Bis dahin hat die EVG Streiks ausgeschlossen.