Schmuckhandel Juwelier Christ will mit neuem Eigentümer in Europa expandieren

Das italienische Familienunternehmen Morellato kauft Christ vom Finanzinvestor 3i. Mit der Übernahme soll Europas größter Einzelhändler für Uhren und Schmuck entstehen.

Der Juwelier hat mit deutlichem Wachstum die Coronakrise hinter sich gelassen. Christ-Filiale in Düsseldorf

Düsseldorf Die Juwelierkette Christ hat sich vom Umsatzeinbruch in der Coronakrise mehr als erholt. „Wir hatten ein extrem starkes Geschäftsjahr 2021/22, das wir mit einem Umsatz von 411 Millionen Euro abgeschlossen haben“, sagt Christ-Chef Stephan Hungeling dem Handelsblatt. „Wir kommen mit einer guten Dynamik ins neue Jahr.“ Im Jahr 2021 hatte der Lockdown den Umsatz auf 344 Millionen Euro einbrechen lassen.

Ein Eigentümerwechsel soll jetzt für einen weiteren Umsatzschub sorgen. So verkauft der Finanzinvestor 3i seine Anteile an Christ, die er 2014 von Douglas gekauft hatte, weiter an das italienische Familienunternehmen Morellato.

Mit der Übernahme soll Europas größter Einzelhändler für Uhren und Schmuck entstehen. Die Morellato Group wächst auf einen Umsatz von fast 800 Millionen Euro und 620 Läden in Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich. „Durch die Fusion entsteht im Handel ein sehr starker europäischer Spieler, und zusammen mit unserer Onlineplattform haben wir ein großes Wachstumspotenzial“, so Hungeling.