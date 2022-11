Schnäppchen Inflation bremst Konsum und könnte Händler am Black Friday zu hohen Rabatten veranlassen

Hohe Preise und die drohende Rezession drücken auf die Verbraucher-Stimmung. Händler locken deshalb mit besonderen Schnäppchen. Experten sagen, wo sie zu finden sind.

Bei der Black Week in Hamburg winken Schnäppchen. (Foto: dpa) Rabatte, Rabatte, Rabatte!

Düsseldorf Für Kunden von Media Markt beginnt der Black Friday schon an einem Montag. Auf Plakaten wirbt der Elektronikhändler in einer Düsseldorfer Filiale bereits vier Tage vor dem eigentlichen Schnäppchentag am 25. November mit dem Spruch: „Nicht bis Black Friday warten. Starten!“

Doch die Kauflust der Deutschen scheint dieses Jahr zu stagnieren. Das legt eine Studie der Boston Consulting Group nahe. Demnach werden deutsche Konsumenten 2022 wohl nur durchschnittlich 290 Euro am Black Friday ausgeben – knapp 15 Prozent weniger als 2021.

Für die Trübsal der Verbraucher macht Marketingexperte Jan Bechler vor allem die hohe Inflation und Energiepreise verantwortlich. Der Geschäftsführer der Hamburger Marketingfirma Finc3 rechnet dieses Jahr nicht mit Rekordumsätzen am Black Friday, einer Verkaufsveranstaltung des Einzelhandels, die Rabatte in den Fokus stellt und zum Kauf von Produkten verführen soll.