Schokoladenhersteller Ritter Sport macht weiter Geschäfte in Russland

Der Schokoladenhersteller macht rund sieben Prozent seines Umsatzes in Russland. Die Auswirkungen eines Lieferstopps seien für die Firma zu groß.

Russland ist ein wichtiger Markt für den schwäbischen Schokoladenhersteller. (Foto: dpa) Produktion von Ritter Sport in Waldenbuch

Waldenbuch Der Schokoladenhersteller Ritter Sport liefert trotz des Ukrainekrieges weiterhin Schokolade nach Russland. Das Unternehmen habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage in Waldenbuch mit. Ein Stopp der Lieferungen hätte zur Folge, dass die Produktion drastisch heruntergefahren müsste, „und damit auch ernsthafte Auswirkungen auf uns als unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen“. Letztlich wären auch die Kakaobauern davon betroffen.

Russland ist ein wichtiger Markt für den schwäbischen Schokoladenhersteller. Rund sieben Prozent macht das Geschäft nach Firmenangaben in Russland aus. Weiter wie bisher könne es jedoch nicht gehen, sagte der Sprecher. So habe Ritter Sport bereits Anfang März die Entscheidung getroffen und umgesetzt, „nicht weiter in den russischen Markt zu investieren sowie Werbung dort zu stoppen“. Zunächst hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ darüber berichtet.

Mehr: Diese deutschen Unternehmen wollen am Russland-Geschäft festhalten – auch wenn es komplizierter wird

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen