Schutzmasken „Krise kann auch geil sein“ – Youtuber Kliemann nach Böhmermann-Enthüllung in der Kritik

Fynn Kliemann wurde mit Heimwerken via Youtube erfolgreich.

Düsseldorf „Sag, wie lahm ist das Leben ohne Risiko“, heißt es in dem Song „Alles was ich hab“ von Fynn Kliemann. Risiko scheint der Künstler, Handwerker und Youtuber auch in seinem Geschäftsleben in Kauf zu nehmen.

In der Coronapandemie 2020 stellte Kliemann die Produktion seines Textilunternehmens „Oderso“ von Pullovern auf Stoffmasken um. „Günstig, fair und aus Europa“ sollten diese sein. Für das Geschäftsmodell wurde er 2020 sogar mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Doch wie das „ZDF Magazin Royale“ von Moderator Jan Böhmermann am Freitag bekannt machte, soll der Youtuber seine Kunden bewusst getäuscht haben.

Anstatt in Portugal sollen die von Kliemann verkauften und vermarkteten Masken in Bangladesch und Vietnam produziert worden sein. Auch soll Kliemann die Masken nicht, wie öffentlich beworben, zum Selbstkostenpreis weiterverkauft haben.

Als Beleg für den mutmaßlichen Betrug führt Böhmermann unter anderem WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine auf. Sie sollen belegen, dass Kliemann in die Geschäftsprozesse eingebunden war. In einer Nachricht an seinen Geschäftspartner Tom Illbruck sagt Kliemann in Bezug auf die Konditionen des Handels: „Krise kann auch geil sein.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zu den Kunden, die die Masken tausendfach erwarben, gehört auch der Online-Modehändler About You. Das börsennotierte Unternehmen hat am Freitagnachmittag reagiert und den Verkauf der Masken gestoppt. Eine Unternehmenssprecherin teilte mit: „Aktuell prüfen wir den Fall intern, um uns ein genaues Bild über den Sachverhalt zu verschaffen.“

Böhmermann und seine Redaktion werfen Kliemann und Illbruck darüber hinaus vor, eine Charge von 100.000 unbrauchbaren Masken aus Bangladesch an Geflüchtete in Griechenland und Bosnien weitergegeben zu haben. Öffentlich ließ er die Weitergabe der Masken, die ihm umsonst überlassen wurden, als wohltätige Tat aussehen. Illbruck sagte damals gegenüber „Business Insider“ nach der Spende: „Das fühlt sich schon megageil an… die Menschen sind uns so dankbar.“

Kliemann: Differenzierter Blick auf alle Perspektiven

Für viele Fans dürfte die Enthüllungen ein böses Erwachen sein. Sie bewundern Kliemann gerade für sein soziales Engagement und die vielen Projekte, die er scheinbar für den guten Zweck ins Leben rief. Bereits am Freitag kehrten dem Youtuber deshalb Tausende den Rücken und entfolgten seinen Social-Media-Kanälen.

Bekannt wurde Kliemann 2015 mit Handwerker-Videos, mit denen er in kürzester Zeit ein Millionenpublikum für sich gewinnen konnte. Auf die Vorwürfe von Jan Böhmermann räumte er am Freitagnachmittag ein: „Ich möchte mich in aller Form bei allen (…) entschuldigen, die nun ‚auf den ersten Blick‘ enttäuscht und geschockt sind. Ich bitte um Verzeihung und um einen differenzierten Blick auf alle Perspektiven.“

Mehr: Diese Grafiken zeigen den wachsenden Einfluss der Influencer