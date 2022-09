Serie: Die ältesten Familienunternehmen Deutschlands Was der Bergstiefelspezialist Meindl aus Krisen gelernt hat: Risiken eingehen zahlt sich aus

Im Zweiten Weltkrieg entstand der Reparaturservice, bis heute eine wichtige Säule. Meindl agierte stets unabhängig und flexibel durch alle Krisen – auch durch die jüngste.

Die beiden Brüder Lars und Lukas Meindl (v.l.) führen den Wanderschuhspezialisten Unternehmen in neunter Generation. Lars und Lukas Meindl

Kirchanschöring Schon als Kinder haben sich Lukas und Lars Meindl in ihrem oberbayerischen Familienunternehmen in den Ferien ihr Taschengeld verdient. Heute führen die beiden den Wanderschuhspezialisten in neunter Generation. So große Herausforderungen wie aktuell haben sie in all den Jahren noch nie erlebt: In der von Krieg überzogenen Ukraine hat Meindl eine Schaftproduktion, die Energiepreise explodieren, Mitarbeiter sind schwer zu bekommen, die Logistikketten unterbrochen.

Doch Lukas Meindl ist nicht bange. „Wir denken heute schon über die nächsten zehn Jahre nach“, sagt der Unternehmer, „weil wir sicher sind, dass wir auch diese globale Krise gut überstehen können.“