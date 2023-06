Serie: So spart Deutschland Deutschlands größte Molkerei schwenkt auf Abwärme um

Düsseldorf Im niedersächsischen Edewecht betreibt Deutschlands führende Molkerei Deutsches Milchkontor (DMK) ihre größte Käserei. Eine Milliarde Kilo Rohmilch wird dort jährlich zu Käse, Butter und Molkenpulver verarbeitet – das entspricht der Milch von 120.000 Kühen. Mehr als 600 Beschäftigte stellen hier unter anderem Gouda der Marke Milram her.

Die Milchverarbeitung ist energieintensiv: Insgesamt zwei Mal muss die Milch erhitzt und wieder heruntergekühlt werden. DMK nutzt als Wärmequelle Heißdampf aus dem betriebseigenen Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk. Es war 2010 als Hocheffizienzanlage in Betrieb gegangen. „Aber seitdem hat sich die Technik deutlich weiterentwickelt“, sagt Lars Dammann, Leiter Arbeitssicherheit und Umweltschutz der Molkereigenossenschaft.

DMK hat deshalb kürzlich die Nutzung der Abwärme in Edewecht energieoptimiert: Kernpunkte sind eine intelligente Wärmerückgewinnung aus Abluft, ein Pufferspeicher für effizientere Abwärmenutzung und die Umstellung von Heißdampf auf Warmwasser.

„All diese Maßnahmen lassen sich gut auch auf andere Betriebe übertragen“, meint die Deutsche Energie-Agentur. Sie hat das Effizienzprojekt von DMK als „Leuchtturm der Industrie“ für die CO2-Einsparung ausgezeichnet. Besonders hob sie die hohe Energieeinsparung von mehr als 24 Gigawattstunden Erdgas im Jahr hervor.

„Seit März sind wir in Betrieb und sehr zufrieden mit den Effizienzgewinnen“, sagt Dammann von DMK. Neben Erdgas spart die Molkerei nun auch 200 Megawattstunden Strom im Jahr. Beim C02-Ausstoß wurden die Erwartungen sogar übertroffen: Statt 5000 Tonnen lassen sich voraussichtlich sogar 6000 Tonnen Treibhausgas einsparen.

In etwa viereinhalb Jahren sollen sich die Projektkosten von 5,58 Millionen Euro amortisiert haben. Die Hälfte der Investitionen kommt dabei aus Förderprogrammen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Molkerei braucht nicht überall heißen Dampf

Im Detail hat DMK diese Maßnahmen umgesetzt: Die Wärme aus der Schornstein-Abluft des Gas- und Dampf-Kraftwerks wird durch moderne Wärmetauscher (Economiser) nun viel besser genutzt als bisher. „So sparen wir 15 Prozent über Wärmerückgewinnung aus der Abluft“, rechnet Dammann vor.

Die Restwärme aus dem heißen Abluftstrom wird in einem Puffer-Wassertank von 300.000 Litern gespeichert. Danach wird sie je nach Bedarf in die Wärmekreise eingespeist.

Das bestehende Dampfnetz hat DMK durch Warmwasser-Netze von 60 und 45 Grad ergänzt. Denn für viele Prozesse einer Molkerei braucht es keinen 100 Grad heißen Dampf. „Für einzelne Prozessschritte der Käseherstellung reicht auch 60 Grad warmes Wasser völlig aus“, erklärt Dammann den Beweggrund zum „De-Steaming“.



Deutschlands größte Molkerei-Gruppe konnte durch Wärmerückgewinnung den Energiebedarf und damit den CO2-Ausstoß deutlich senken. (Foto: PR) Käseproduktion bei DMK

Ein Leitungsnetz mit 30 Grad warmem Wasser gab es bereits, DMK nutzt diesen Wärmekreis zum Anwärmen der Milch für die Käseherstellung. Während dieses Vorgangs verliert das Wasser an Wärme – es ist danach zehn Grad kalt. Dieses deutlich kältere Wasser kommt wiederum zum Einsatz: Es wird zum Vorkühlen der beim Käsen entstandenen Molke verwendet.

Wärmeschaukeln sparen Energie

Solche „Wärmeschaukeln“ verknüpfen Wärmequellen und Wärmesenken intelligent miteinander und sparen so Energie. „So haben wir wenig Wärmeverluste“, erklärt Dammann. Diese Wärmetauscher bei DMK zur gleichzeitigen Heizung und Kühlung lobt die Deutsche Energie-Agentur als innovativ.

Eine besondere Herausforderung des Effizienzprojekts waren die Umbauten im laufenden Betrieb, sagt Lars Dammann: „Eine Käserei lässt sich nicht einfach ab- und wieder anstellen.“ Kompliziert wurde es, als die Rohrleitungen verlegt wurden: „Aus statischen Gründen konnten wir die Rohre nicht wie geplant auf der bestehenden Rohrbrücke verlegen“, so Dammann. So mussten die Leitungen der verschiedenen Wärmestufen quer über das Gelände der Großmolkerei verlegt werden – ein kompliziertes Unterfangen.

Erschwerend kam hinzu, dass die Baukosten und Preise für Metall im Laufe der Projektphase steil gestiegen waren. Ein Edelstahltank habe plötzlich das Doppelte gekostet, so Dammann. Auch Wärmetauscher waren um 40 Prozent teurer. Die deutlich höheren Kosten hätten beinahe zum Abbruch des Projekts geführt.

„Aber weil zeitgleich die Kosten für Gas und Strom sowie für C02-Emissionszertifikate ebenfalls massiv gestiegen sind, rechnen sich die Investitionen letztlich doch“, sagt Dammann.

Die Effizienzmaßnahmen von Edewecht will DMK nun auf weitere seiner mehr als 20 Standorte übertragen. In den Niederlanden läuft bereits ein Projekt, im niedersächsischen Zeven ist es in Vorbereitung. Die Molkerei betrachtet das Energieeffizienzprojekt in Niedersachsen auch als Modell für viele andere produzierende Unternehmen mit ähnlicher Anlagentechnik.

Unternehmen müssen Abwärme stärker nutzen

Denn die Preise für fossile Energie und C02-Emissionszertifikate werden weiter stark steigen. Die Gesetzgeber in Berlin und Brüssel verschärfen die Anforderungen zum Energiesparen weiter. Im geplanten Energieeffizienzgesetz sollen Unternehmen unter anderem verpflichtet werden, ihre Abwärme zu minimieren und bis 2030 optimal zu nutzen.

„Natürlich erfordert die Umstellung Investitionen“, so die Grünen-Abgeordnete Katrin Uhlig, Mitglied im Bundestagsausschuss Klimaschutz und Energie. „Doch mittel- und langfristig können auch Kosten eingespart werden.“

Die größte Käserei der Molkereigenossenschaft nutzt nun Wärme aus Abluft deutlich effizienter. Molkerei von DMK in Edewecht

Beim Brennstoffemissionshandel sollen Branchen mit hohem Energieverbrauch wie Molkereien zwar künftig entlastet werden. Die Bundesregierung plant dies jedoch in Form von Rückvergütungen, die mindestens zur Hälfte in Maßnahmen zur Energieeffizienz investiert werden müssen. „Investitionen zur CO2- und Energieeinsparung lohnen allein schon deshalb, weil fossile Brennstoffe bald unbezahlbar werden“, meint der Manager für Umweltschutz.

In direkter Nähe der Molkerei in Edewecht verläuft heute eine der großen Erdgasleitungen Deutschlands. Bis 2027 soll diese voraussichtlich auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. Denn der Versorger EWE baut in Emden eine große Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien.

„Das wäre ein großer Vorteil für DMK auf dem Weg zur Klimaneutralität“, sagt Dammann. Dennoch sieht er Energieeffizienz in der gesamten Produktion als unabdingbar an für den Klimaschutz: „Je weniger Energie Unternehmen verbrauchen, umso besser für den Planeten.“

