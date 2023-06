Onlinehändler wie Shein und Temu stürmen die Download-Charts. Doch die Apps arbeiten mit teils perfiden Tricks. Eine US-Kommission macht den Anbietern schwere Vorwürfe.

Der chinesische Anbieter ist bei Apple in den USA unter den Gratis-Apps die Nummer eins. (Foto: AFP/Getty Images) Shopping-App Temu

New York, Washington, Peking, Brüssel Wer wissen will, was ein Lockangebot ist, findet bei zwei Anbietern gerade besonders eindrucksvolle Beispiele. Der Onlinehändler Temu lockt seine Kunden etwa mit der Videospiel-Konsole Nintendo Switch für 7,99 Dollar plus Gratislieferung. Beim Modehändler Shein gibt es Sommerkleider bereits ab 8,99 Dollar oder Hochzeitskleider – für die andere unter Umständen tausend Dollar zahlen – für 23 Dollar im Angebot.

Auf sozialen Netzwerken wie Instagram oder Tiktok kommen User an den chinesischen Billiganbietern kaum mehr vorbei. Dort werben die Onlinehändler mit großen Kampagnen und Influencer-Marketing. Vor allem in den USA wachsen Temu und Shein derzeit rasant: Im App-Store von Apple steht Temu in den USA auf Platz eins der Gratis-Anwendungen. Shein schafft es immerhin auf Platz zwölf. Und auch in Deutschland drängen die beiden Anbieter aus China vermehrt auf den Markt.

